Sta per tornare su Rai1 l’attesa terza stagione di Blanca, la serie televisiva che ha conquistato il pubblico con il suo mix di giallo, emozione e ambientazione unica nei carrugi genovesi.

Dal 29 settembre, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno riprenderanno i loro ruoli per raccontare nuovi casi e nuove sfide, in una stagione che promette di rinnovare l’attenzione degli spettatori con una protagonista inedita e un cast arricchito da nuove presenze.

Una Blanca trasformata tra nuove sfide personali e professionali

La terza stagione di Blanca segna una svolta importante per il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta. La giovane consulente della polizia, nota per la sua determinazione e spirito libero, si presenta in questa nuova fase della serie profondamente diversa, non solo per il cambio di look, ma soprattutto per un mutamento interiore significativo.

Blanca Ferrando, che ha sempre affrontato la vita senza paure e con coraggio, ora si trova in un momento di grande difficoltà esistenziale. Rifiuta di guardare al futuro e ha scelto di fare affidamento esclusivamente su se stessa. Tuttavia, la vita la costringerà ad affrontare oscurità e paure mai provate prima, mettendo a dura prova la sua forza interiore.

Accanto a Blanca ritroveremo i personaggi che il pubblico ha imparato ad amare: la giovane collaboratrice Lucia (Sara Ciocca), l’amica fedele Stella (Federica Cacciola), il padre affettuoso Leone (Ugo Dighero), il Vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno). Proprio il rapporto tra Blanca e Liguori si presenta più complesso che mai, dopo che alla fine della precedente stagione l’ispettore aveva scelto un’altra donna, pur non avendo mai smesso di provare sentimenti nei confronti di Blanca, che a sua volta non riesce a ignorare la vicinanza emotiva tra loro.

A movimentare ulteriormente le dinamiche ci penserà l’arrivo di un nuovo personaggio, Domenico, interpretato da Domenico Diele, un contractor di un’agenzia di sicurezza di Genova che incrocia la strada di Blanca durante un’indagine. La presenza di Domenico aggiunge una nuova tensione narrativa e sentimentale che promette di tenere alta l’attenzione del pubblico.

Ogni episodio della serie – sei in totale – si concentrerà su un caso diverso, ambientato in diversi angoli caratteristici di Genova, con un perfetto equilibrio tra realismo e ironia.

Una novità di rilievo riguarda il fedele compagno a quattro zampe di Blanca. Nella terza stagione non vedremo più Linneo, il bulldog americano interpretato dalla cagnolina Fiona, che ha accompagnato la protagonista fin dall’inizio della serie. Al suo posto, Blanca avrà un nuovo cane guida, un border collie dal mantello blue merle, razza notoriamente abile nel lavoro di pastore e guida.

Il cast della terza stagione conferma la presenza di Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, affiancati da Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. A loro si uniscono due new entry significative: Domenico Diele e Matilde Gioli, che arricchiranno la narrazione con nuovi personaggi e relazioni.

Le riprese sono state realizzate in Liguria, tra Genova, Camogli e le zone limitrofe, oltre che negli studi Lux Vide a Formello (Roma), mantenendo così un forte legame con l’ambientazione originale, che è parte integrante del fascino della serie.