Tra meno di una settimana, il Grande Fratello di Simona Ventura partirà ufficialmente con nuovi concorrenti e una nuova casa in cui gli inquilini trascorreranno 100 giorni sotto i riflettori cercando di catalizzare l’attenzione del pubblico che, dopo aver seguito le varie edizioni del Grande Fratello di Alfonso Signorini, è curioso di scoprire come sarà il padre di tutti i reality con la conduzione di Simona Ventura.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, la Ventura ha ammesso di avere un po’ d’ansia per la grande aspettativa che c’è nei suoi confronti. La Ventura, inoltre, ha ufficializzato la presenza in studio, in qualità di opinionisti, di Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

I primi concorrenti annunciati, invece, sono:

Matteo Azzali , 47enne di Parma e pugile professionista

Anita Mazzotta, 28enne di Treviso ma residente a Milano, tatuatrice e piercer

Omer Elomari, 27enne content creator originario di Damasco (Siria) e appassionato di sport

Francesca, romana, madre di due figli grandi che ha affrontato un amaro tradimento

Jonas (Matteo) Pepe, 24enne esperto di arti marziali e amante della filosofia

Giulio Carotenuto: 29enne chirurgo odontoiatra di Torre Annunziata (NA) impegnato nel volontariato e nel sociale.

La casa del Grande Fratello di Simona Ventura: tutte le novità

Nuova conduttrice, nuovi opinionisti, nuovi concorrenti e soprattutto una nuova casa che sarà totalmente diversa da quella delle ultime edizioni del Grande Fratello dove, però, non arriveranno i due nomi più attesi. I profili social del Grande fratello stanno incuriosendo il pubblico condividendo i video di presentazione dei concorrenti ma mostrando in anteprime anche le immagini della casa che è stata totalmente ristrutturata.

Rispetto al passato, la nuova casa del Grande Fratello conserverà gli ambienti grandi e spaziosi, necessari per accogliere tutti gli inquilini. Lo stile è più moderno e green con diverse piante sparse per il loft. Le pareti sono state ridipinte con tinte chiare e fantasie fresche.

Un vero e proprio restaling per la casa più famosa d’Italia che comincia già a dividere il web: c’è, infatti, chi apprezza la scelta di tinte più neutre e chi, invece, rimpiange gli ambienti colorati delle scorse edizioni.

Il video pubblicato sui social, tuttavia, non svela come saranno tutti gli ambienti della casa che, probabilmente, non rinuncerà a due elementi importantissimi per la convivenza degli inquilini ovvero la piscina e la sauna, luoghi in cui si creano tante dinamiche.

Non si sa, inoltre, se ci saranno più camere da letto e se si opterà per un’unica, grande stanza in cui saranno sistemati i letti.