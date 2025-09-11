La bellissima ha raggiunto il successo proprio per la sua parentela con la showgirl Belen Rodriguez, diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Il primo debutto televisivo di Cecilia è avvenuto in occasione del Grande Fratello Vip, a cui lei ha partecipato qualche anno fa e durante il quale ha incontrato l’amore della sua vita, Ignazio Moser. La soubrette è in attesa della loro prima figlia.

In modo del tutto inatteso, è arrivata la notizia di un lutto che ha sconvolto sia lei che tutta la famiglia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e l’annuncio del lutto

La sorella di Belen sta vivendo dei giorni molto tristi, dato che in queste ore sta circolando la notizia della scomparsa della loro cagnolina Aspirina, un Jack Russel che Cecilia aveva adottato circa quindici anni fa. A darne l’annuncio è stato proprio il marito della showgirl, che ha pubblicato un commovente saluto su Instagram. Il post ha ottenuto numerosi commenti da parte di fan, amici e altri personaggi del mondo dello spettacolo. Non è tra l’altro mancato il messaggio di Stefano De Martino, il loro ex cognato, che ha voluto supportare la coppia con un like al post.

Aspirina è tra l’altro sempre stata presente nella vita di Cecilia e Ignazio già agli inizi della loro frequentazione. I due si sono infatti conosciuti in occasione della partecipazione al Grande Fratello Vip, a cui hanno preso parte entrambi. Proprio in quel periodo, la showgirl argentina parlava spesso di quanto le mancasse la sua cagnolina. “E’ davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite” – ha scritto Ignazio sui social – “sei sempre stata una presenza amorevole e discreta con uno sguardo una zampettata riusciva a comunicare meglio di qualsiasi parola. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che tu sei riuscita a darmi punto ci mancherai da morire“.

Rodriguez ha quindi dovuto affrontare una terribile perdita, anche se sta comunque vivendo un periodo molto bello della sua vita. Cecilia è infatti in dolce attesa del suo primo figlio, che dovrebbe nascere nel mese di ottobre e renderà Ignazio Moser papà per la prima volta. Un momento unico per la coppia, che con la loro storia d’amore ha appassionato il pubblico italiano sin dal giorno zero.