Tra emozioni e ricordi, Özge Özpirinççi, una delle attrici più amate del panorama televisivo turco e internazionale, ha aperto il suo cuore durante la sua recente ospitata a Verissimo, il celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’attrice, nota soprattutto per il ruolo di protagonista nella serie La forza di una donna, si è raccontata senza filtri, svelando non solo il lato professionale ma anche quello umano, fatto di gioie, dolori e tenerezze familiari.

Özge Özpirinççi, da icona televisiva a voce autentica

L’ascesa di Özge Özpirinççi è iniziata nel 2017 con il ruolo di Bahar nella serie turca La forza di una donna, un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua forza e resilienza. La sua interpretazione ha varcato i confini nazionali, diventando un simbolo di coraggio e speranza per milioni di telespettatori in Europa e oltre. Pur essendo molto riservata, Özge ha costruito una carriera solida e rispettata, lontana dai riflettori del gossip.

Sul piano personale, l’attrice è felice accanto al marito, l’attore Burak Yamantürk, con cui è sposata dal 2021. La coppia condivide la gioia di crescere la figlia Mercan, di 4 anni, che rappresenta il centro della sua vita familiare. Prima di Burak, Özge era legata all’attore Engin Altan Düzyatan, ma oggi la sua priorità è la serenità domestica.

Il racconto struggente della perdita del padre

Durante l’intervista a Verissimo, Özge ha toccato un tema profondamente personale e doloroso: la scomparsa del padre, avvenuta un anno fa a causa della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). L’attrice non ha nascosto la commozione, con la voce rotta dall’emozione mentre descriveva l’esperienza di questa perdita devastante.

“Ho perso mio padre per colpa della SLA”, ha confessato Özge, trattenendo a fatica le lacrime. La malattia, nota per la sua progressiva paralisi dei muscoli volontari, ha segnato un momento cruciale nella sua vita, ma l’attrice continua a mantenere vivo il ricordo del genitore. Racconta di come cerchi di trasmettere alla figlia Mercan la memoria del nonno, chiamandolo affettuosamente “nonno subacqueo” e condividendo con lei i momenti felici trascorsi insieme.

La forza di Özge sta anche nella capacità di affrontare il dolore con sincerità, esprimendo apertamente il vuoto lasciato da questa perdita: “Fa male”, ha ripetuto più volte, mostrando una vulnerabilità che ha toccato il cuore del pubblico.

Un’immagine di donna forte e sensibile, Özge Özpirinççi continua a essere un punto di riferimento per chi segue la sua carriera, ma soprattutto per chi si riconosce nella sua umanità e nel coraggio di raccontare la vita senza filtri.