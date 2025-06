Certe sfide non si giocano solo sul campo, ma davanti a una telecamera, basta un cambio d’orario o una nuova collocazione nel palinsesto giornaliero. Una messa alla prova in una fascia diversa, per riscrivere gli equilibri del weekend televisivo, portando due colossi del piccolo schermo a scontrarsi direttamente.

La lotta allo share è agguerrita e le principali emittenti italiane si trovano sempre più nel mezzo di una lotta senza esclusione di colpi. Uno dei recenti annunci, riguardo il nuovo volto del sabato pomeriggio, rischia di scombinare i fragili equilibri che tengono in piedi i palinsesti nazionali.

Toffanin-De Girolamo, lo scontro è aperto

Dopo settimane di rumor, congetture e indiscrezioni, la Rai ha ufficializzato una scelta che farà discutere, “Ciao Maschio”, sbarca nel sabato pomeriggio di Rai1. Il programma di interviste condotto da Nunzia De Girolamo, si posizionerà proprio in quella fascia dominata da anni dal Verissimo con Silvia Toffanin.

Il debutto è fissato per sabato 13 settembre e sebbene nessuno si aspetti che la De Girolamo spodesti la regina Mediaset, l’obiettivo è chiaro. La RAI vuole migliorare i numeri del passato, mettendo un carico da 90 a riequilibrare l’attenzione del pubblico, sottraendola, si spera, proprio a Mediaset.

Il programma, nato per la seconda serata, si prepara così a un vero e proprio salto di fascia orario, una mossa più che coraggiosa. L’intento è portare un format intimo e riflessivo nel cuore del pomeriggio, proprio dove di solito dominano i racconti più emozionali e patinati.

Ma non è l’unico cambiamento in arrivo, il sabato di Rai1 sarà infatti completamente rinnovato, con un nuovo programma a farne da padrone. Dopo l’esperimento non riuscito di “Le stagioni dell’amore” con Mara Venier, la rete ha deciso di voltare pagina e puntare su Elisa Isoardi.

La conduttrice è pronta a tornare protagonista con il nuovo show “Bar Centrale”, l’esordio avverrà poco più avanti, la data è il 4 ottobre. Si tratta di un’altra sfida difficile, la Isoardi ha già avuto esperienze importanti in Rai, ma il sabato pomeriggio è da sempre una fascia agguerrita.

Per quanto riguarda la domenica, invece, la Rai ha scelto la linea della continuità, nessuna rivoluzione per Domenica In, che tornerà con Mara Venier. Ma c’è comunque una novità e la Zia Mara si ritroverà affiancata da Gabriele Corsi, un duo inedito che potrebbe portare una ventata di freschezza.