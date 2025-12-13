Che fine ha fatto Striscia la Notizia? E’ questa la domanda che si pongono i telespettatori che aspettavano il ritorno del tg satirico in televisione. A chiarire cosa sta succedendo e perché nella fascia access prime time di Canale 5 resterà La Ruota della Fortuna è stato Pier Silvio Berlusconi.

L’ad Mediaset – a sorpresa – in una conferenza in cui ha parlato del futuro di Mediaset e della sua programmazione, ha spiegato cosa succederà a Striscia la Notizia e perché non rivedremo il programma nella fascia oraria di un tempo.

Quando torna Striscia la Notizia in televisione? Risponde Berlusconi

A quanto pare una delle certezze del prossimo palinsesto televisivo Mediaset è che La Ruota della Fortuna resterà dove è, ovvero nell’access prime time di Canale5, dove un tempo c’era Striscia la Notizia e dove il tg satirico non tornerà. Per il programma di Antonio Ricci l’azienda del Biscione ha preso una decisione diversa, scegliendo di ricollocarlo a un altro orario e in un nuovo formato.

Striscia la Notizia, infatti, tornerà in onda con un singolo appuntamento settimanale in prima serata a gennaio. Pier Silvio Berlusconi nel corso della sopracitata conferenza stampa ha chiarito come il tg satirico non tornerà più nella fascia dell’access prime time, sottolineando come La Ruota della Fortuna resterà in quell’orario fino alla fine della stagione televisiva. L’ad Mediaset ha anche detto che la decisione di ricollocare Striscia sarebbe stata presa con Antonio Ricci, patron del tg satirico: “E’ una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci, sarebbe stato sbagliato riportare Striscia in access visti i risultati de La Ruota della fortuna (…). Siamo molto fiduciosi in una sua evoluzione (…)”.

Poi è arrivato l’annuncio di Berlusconi sulla data in cui sarà trasmessa la prima puntata di questa versione inedita di Striscia la Notizia: “Striscia la Notizia tornerà in onda intorno al 20 gennaio in prima serata“. Sono queste le novità del prossimo palinsesto Mediaset annunciate dall’ad dell’azienda, che ha anche aggiunto che nel 2026 ci saranno nuove puntate speciali de La Ruota della Fortuna in prima serata, visto che l’esperimento è andato più che bene.

Dunque il tg satirico si prepara a tornare in onda in un modo nuovo, non più con un appuntamento quotidiano, ma con uno settimanale, cosa che avrà portato sicuramente dei cambiamenti. A questo punto i telespettatori non vedono l’ora di conoscere tutte le novità e, alla prima puntata di Striscia la Notizia, manca davvero pochissimo.