I due hanno iniziato una storia d’amore circa due anni fa e, in più occasioni, sono anche apparsi insieme sui red carpet e nei festival a cui hanno entrambi partecipato. Accomunati dalla passione per il cinema, la loro unione ha appassionato milioni di persone al mondo, ancora increduli del legame nato tra di loro. Lui regista affermato, lei attrice di tutto rispetto: in questo tempo hanno condiviso un pezzo di strada insieme, ma hanno ora deciso di prendere percorsi di vita differenti.

L’annuncio è arrivato a bruciapelo: è infatti stato comunicato che la Bellucci è di nuovo single, dopo la rottura con lui.

Cosa è successo tra Monica Bellucci e Tim Burton

Entrambi hanno fatto sapere ai fan la loro separazione mediante una nota congiunta inviata alla Afp. Il regista americano e l’attrice italiana si sono separati, prendendo così strade diverse. “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi“, si legge nel comunicato inviato all’agenzia di stampa francese per comunicare la fine della loro storia d’amore, iniziata nel 2023. Proprio in quel periodo i due si sono mostrati per la prima volta insieme e hanno iniziato a parlare della loro relazione.

Al momento non sono stati detti i motivi che hanno portato al regista e all’attrice a lasciarsi, soprattutto considerando che la loro ultima apparizione insieme è avvenuta proprio questa estate, durante il Giffoni Film Festival, in occasione del quale Burton ha presentato la nuova stagione di Mercoledì. I due si sono tenuti per mano, e lo stesso è successo nel mese di giugno, a Taormina, dove sono stati anche immortalati mentre si scambiavano effusioni. “È la persona con cui sto, lo rispetto tanto”, ha detto lei parlando del regista.

Secondo quanto scritto su Paris Match, i due hanno iniziato a frequentarsi almeno quattro mesi prima della diffusione della notizia, che non era all’epoca ancora confermata. Si sono incontrati durante la loro partecipazione al Lumiere Film Festival di Lione. “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato prima di tutto l’uomo” – ha detto lei parlando del suo compagno – “È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista: inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton“. Ora i due si sono detti definitivamente addio, ma di certo è rimasto un rapporto fatto di stima e affetto.