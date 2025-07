In un periodo in cui il mondo della televisione è in costante fermento, la Rai sta sorprendendo con rimescolamenti di carte che lasciano senza parole. Secondo le indiscrezioni ci sono nuove scelte dei vertici di Viale Mazzini che promettono di far discutere. Cambiamenti di conduzione, nuovi format in arrivo e ritorni inattesi sono gli ingredienti di un’estate rovente, soprattutto per i protagonisti della prima serata.

Tra le voci che si rincorrono con maggiore insistenza, ce n’è una che riguarda uno dei volti più amati del piccolo schermo: Carlo Conti. Il conduttore toscano è da anni uno dei pilastri della Tv pubblica, legato a trasmissioni di grande successo. Tuttavia, qualcosa starebbe cambiando, e a quanto pare uno dei suoi storici programmi potrebbe presto passare nelle mani di un altro volto noto del piccolo schermo.

Nel frattempo, anche gli equilibri tra le principali reti italiane sembrano destinati a modificarsi. Mediaset da una parte, la Rai dall’altra, entrambe sono impegnate in un serrato confronto sul fronte degli ascolti e delle novità. Ma proprio in casa Rai si starebbe preparando un “trasloco” inaspettato, che coinvolgerebbe direttamente la guida di una delle trasmissioni più seguite del weekend, e il tutto potrebbe essere legato a un calendario fittissimo di impegni per il conduttore.

Un ritorno inaspettato

Secondo indiscrezioni pubblicate da Giuseppe Candela, Carlo Conti avrebbe deciso di rinunciare alla conduzione di Tali e Quali, il talent spin-off del fortunato Tale e Quale Show, per via dei troppi impegni in arrivo nei prossimi mesi. Il motivo principale? La mastodontica macchina organizzativa del Festival di Sanremo, che Conti tornerà a dirigere nel 2026, evento che richiede mesi di preparazione e un coinvolgimento costante a livello creativo e logistico.

Proprio per questa ragione, il conduttore avrebbe fatto un passo indietro, lasciando spazio a un possibile successore: Nicola Savino. Il presentatore, dopo un periodo non troppo fortunato a Tv8, sarebbe pronto a rientrare nella grande famiglia di Rai1, e il suo nome sarebbe già stato preso in considerazione per prendere in mano le redini del programma. Savino, con la sua verve ironica rappresenterebbe la scelta giusta per dare un’impronta nuova alla trasmissione, senza tradirne lo spirito originario.

Ma non finisce qui: Savino sarebbe già al lavoro su un nuovo format comico per Rai2 intitolato Freeze, in cui personaggi famosi dovranno restare impassibili alle provocazioni più assurde. Un concept che strizza l’occhio a LOL – Chi ride è fuori, e che potrebbe rafforzare la presenza del conduttore milanese nel palinsesto della rete pubblica. In più, il suo nome è stato accostato anche al DopoFestival di Sanremo 2026, segnale evidente di un ritorno in grande stile sotto in Rai.