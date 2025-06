I vertici della Rai hanno messo in atto diverse modifiche per la prossima stagione televisiva e ci sarà ben presto una vera e propria rivoluzione. Sono infatti stati annunciati alcuni cambiamenti importanti per i prossimi mesi: una fiction molto amata tornerà ad emozionare i telespettatori, e l’annuncio è arrivato da poco. Le novità sono insomma sempre moltissime, e i fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo per scoprirle tutte.

Qual è la serie tv che andrà nuovamente in onda sul palinsesto Rai? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al momento.

La fiction Rai torna in tv

Di recente è stata confermata la terza stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso. A dichiararlo è stato proprio l’attore Massimiliano Gallo in occasione dell’evento dei Nastri d’Argento. Si tratta in realtà di una fiction che probabilmente andrà in onda nel 2027, perché il set riaprirà i battenti non prima di maggio 2026. Ispirata ai romanzi I Valori che Contano (Avrei preferito non scoprirli) di Diego De Silva, la trama parla del protagonista Malinconico, che scopre ad un certo punto di essere affetto da una brutta malattia. La legal drama si trasforma quindi in un’attenta e preziosa riflessione sulla vita.

Nel corso della precedente stagione, l’avvocato si era occupato di un caso a lui molto a cuore, quello legato all’omicidio di Venere, una giovane prostituta. Dalle indagini era emerso un sistema sommerso e oscuro. A seguito di diversi festini, abusi e potere, c’era stato l’arresto del magistrato Ranucci. Il protagonista era diventato nonno e aveva riallacciato i rapporti con l’ex moglie Nives, ma c’era anche stato l’incontro fatidico con la giornalista Clelia Cusati, interpretata dall’attrice Giulia Bevilacqua.

Sta adesso per aprirsi un nuovo capitolo della storia, che metterà in evidenza i rapporti interpersonali manifestando una tendenza più introspettiva a tutta la trama. Ci saranno anche i tanti casi giudiziari che faranno da sfondo alla fiction. L’attesa è quindi sempre più grande, tanto che molti fan si sono detti impazienti di capire cosa succederà realmente all’avvocato protagonista della storia. Le prime due stagioni hanno ottenuto un grande consenso da parte del pubblico, che non può fare a meno di restare incollati al piccolo schermo con la curiosità di capire quello che accadrà. La Rai si prepara intanto a inaugurare una nuova stagione televisiva.