Rocio Munoz Morales è molto amata nella tv italiana ed è in questo periodo al centro dell’attenzione mediatica per via della sua presunta rottura da Raoul Bova. Originaria del Sud della Spagna, è nata a Madrid nel 1988 e sin da piccola ha iniziato a studiare danza, prendendo parte anche a diverse competizioni internazionali. Ha studiato inoltre Giornalismo e ha frequentato l’Accademia di Recitazione. Nel 2006 è invece entrata nel corpo di ballo del tour mondiale di Julio Iglesias, con cui ha lavorato per anni, e dal 2009 ha mosso i suoi primi passi nell’ambito televisivo.

In modo del tutto inaspettato la sua vita sentimentale è stata di recente stravolta: c’è stata infatti la rottura con Raoul Bova, diventata un caso mediatico.

Le parole di Rocio dopo l’addio a Bova

Questo non è sicuramente un periodo roseo per l’attrice, che è arrivata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove ha ritirato un premio e ha rilasciato diverse interviste. Come scritto su AdnKronos, lei stessa ha detto: “Sto bene, sono serena e tranquilla“. Ha intanto confessato tutto il suo amore per il teatro, che le ha dato la possibilità di vivere una realtà più bella di quella che sta vivendo. “Il teatro per me è fonte di nutrimento” – ha continuato lei – “mi ha fatto scoprire due donne meravigliose che quest’anno ho interpretato sul palcoscenico e che mi hanno arricchito tantissimo“. E ancora: “Sono diventata più coraggiosa grazie a queste donne che ho raccontato quindi amo il teatro, continuerò a farlo e non posso farne a meno”.

Durante un’intervista rilasciata per SuperGuidaTv, Rocio ha inoltre confessato che le piacerebbe molto lavorare con un famoso attore come Joaquin Phoenix, anche se crede che sarà molto difficile. In più ha dichiarato che Venezia sarà per lei sempre un luogo importantissimo. “Sono una donna coraggiosa“, ha detto parlando di come le piaccia lanciarsi nelle cose di tutti i giorni e anche nelle più insolite. Rocio sogna infatti di poter vivere un 2026 ricco di sorprese, anche se non ama programmare gli eventi.

Alla fine l’attrice ha anche detto di essere convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. “Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile” – ha dichiarato – “una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa. In questo momento manca la verità, la trovo solo in teatro ma in me convivono forza e fragilità“.