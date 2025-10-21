Sonia Bruganelli è tornata a parlare dei presunti tradimenti nei confronti di Paolo Bonolis. L’ex moglie del conduttore non è la prima volta che parla di quest’argomento, del resto da quando si sono lasciati, l’attenzione della cronaca rosa sulla loro reputazione è stata davvero altissima.

Quando all’epoca lei e il conduttore Mediaset annunciarono di essersi lasciati, decisero di farlo assieme, rilasciando una lunga intervista in cui ripercorrevano gli anni di matrimonio, fino ad arrivare a spiegare i motivi di questa scelta, che all’epoca, sorprese molto il pubblico. In quell’occasione non si parlò mai di tradimenti, ma i rumors successivi hanno più volte dibattuto sulla questione. Adesso è stata la Bruganelli a chiarire una volta e per tutte come sarebbero andate le cose.

Sonia Bruganelli parla dei tradimenti a Bonolis e racconta tutta la sua verità

Questo martedì 21 ottobre è uscito il libro di Sonia Bruganelli “Solo quello che rimane”, un’autobiografia in cui ha affrontato diversi temi della sua vita, tra cui anche Paolo Bonolis e la separazione dal famoso conduttore. In un’intervista al Corriere della Sera ha presentato questo testo, spiegando appunto di cosa parla e tra gli argomenti c’è anche quello dei presunti tradimenti all’ex marito.

Al quotidiano di via Solferino ha parlato di diversi aspetti della sua vita e anche del suo matrimonio con Bonolis. Poi ha di fatto risposto alle varie voci che negli ultimi tempi hanno parlato di presunti tradimenti da parte sua al conduttore, così ha voluto dire cosa è davvero accaduto. La Bruganelli, che in passato aveva parlato di infedeltà in un’intervista a Belve, ha praticamente detto che avrebbe tradito Paolo Bonolis solo una volta.

“C’è stato qualcuno che, non sapendo come era il mio rapporto con Paolo, ha pensato di potermi attaccare. Ma c’è stata una sola infedeltà e lontana nel tempo: prima della nascita di Adele“, queste le parole della Bruganelli che ha di fatto confermato un’infedeltà nei confronti dell’uomo che all’epoca era suo marito. Era accaduto che ne parlasse a Belve, quando già i rumors su presunti tradimenti erano diventati insistenti.

Probabilmente in questo modo la Bruganelli ha voluto dare la sua versione dei fatti, evitando così che l’argomento fosse travisato dal gossip. Paolo Bonolis, invece, non ha mai parlato di questa cosa da quando si sono lasciati, ha più volte lasciato intendere che la decisione di separarsi sia stata di lei e che lui ha dovuto accettarla.