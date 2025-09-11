Lo “scontro” tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sembra diventare sempre più acceso, proprio mentre il game show condotto da Stefano De Martino sembra faticare a superare quello condotto da Gerry Scotti e così l’azienda di viale Mazzini ha preso una decisione importante.

Mentre il programma di Canale Cinque è andato in onda nel periodo estivo, conquistando punti importanti, il competitor era in vacanza e adesso è arrivato lo “scontro diretto”. Così la Rai ha fatto una scelta inaspettata che ha spiazzato non poco.

Affari Tuoi in difficoltà? Arriva la decisione Rai

Lo scorso 9 settembre sarebbe dovuto tornare in onda “Cinque Minuti”, striscia quotidiana diretta da Bruno Vespa, subito dopo il telegiornale delle 20. Ma l’appuntamento slitterà di tre settimane, decisione che lo stesso giornalista ha spiegato, chiarendo che è legata a una precisa strategia.

“Per consentire a Stefano De Martino di testare meglio la propria reazione a La Ruota della Fortuna“, queste le parole di Bruno Vespa che fanno comprendere come la Rai abbia preferito concedere ulteriore spazio ad Affari Tuoi, così da provare ad assestarsi meglio rispetto a La Ruota della Fortuna che, al momento, pare stia guadagnando un minimo vantaggio.

Mentre sono giorni che non si fa altro che parlare della sfida tra i due programmi – quello di Rai 1 e quello di Canale Cinque – nessun commento è arrivato da Stefano De Martino. Un comportamento ben diverso da quello di Gerry Scotti, che invece non perde mai occasione di lanciare qualche frecciatina alla concorrenza. Aveva iniziato Pier Silvio Berlusconi, comparendo a sorpresa nel corso della registrazione di una puntata de La Ruota della Fortuna, e aveva ribadito un concetto già espresso nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset avvenuta a luglio. In quell’occasione aveva detto che Affari Tuoi era un programma in cui si vinceva senza meriti, più simile alla ludopatia, questa volta ha spiegato come il game show di Canale Cinque celebri anche la lingua italiana.

Poi Gerry Scotti aveva salutato in una puntata Carlo Conti, dicendo: “Salutiamo Carlo Conti che quando è a casa ci guarda sempre“. Parole che erano apparse come una chiara frecciatina alla Rai e a De Martino, sottolineando come un conduttore della tv di Stato fosse fan del programma di Canale Cinque. Il conduttore napoletano, invece, non sembra essere interessato a questi “botta e risposta” e ha preferito non fare alcun commento sul suo lavoro e il programma da lui condotto.