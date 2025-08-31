Il famoso talent show – condotto come sempre da Carlo Conti – ha saputo sin dal primo momento catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati alla tv, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese che avvengono nel corso di ogni episodio. Anche in questa edizione 2025 non mancheranno le tante novità, anche perché lo show ha sempre ottenuto un enorme successo.

Nonostante tutto, c’è stata una confessione inaspettata da parte di una nota soubrette italiana, che ha parlato di quando ha fatto il provino per partecipare al talent.

Cosa è successo alla showgirl

A parlarne è stata appunto la famosa Lisa Fusco in un’intervista rilasciata per il portale FanPage. Proprio in questa occasione ha infatti rotto il silenzio sul programma di Carlo Conti, dichiarando che mesi fa ha fatto il provino per prenderne parte ma che è stata scartata. “Non sono stata presa perché avevo qualche chilo in più” – ha raccontato – “Oggi tutti parlano di body positivity e inclusività, poi ti scartano per qualche chilo in più. Questa è discriminazione“. E ancora: “Mi ha fatto sentire in colpa. Ho avuto pure l’applauso finale al provino, parliamo di 12-13 chili ma li avrei persi come ho fatto per il Grande Fratello“.

Fusco ha anche svelato di aver pianto per non essere stata presa e di essersela presa con sé stessa, perché pensava fosse colpa sua. La stessa ha anche detto che nessuno autore di qualsiasi programma dovrebbe far sentire in questo modo qualcuno. “Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona” – ha continuato – “la facciano andare in depressione per una settimana“. Le è stato poi fatto presente che anche Nadia Rinaldi ha attaccato Tale e Quale Show qualche tempo fa. “Certi meccanismi sono davvero inconcepibili” – ha risposto lei . “Avrei potuto fare spettacolo anche con qualche chilo di troppo, oppure potevo prepararmi fisicamente…“.