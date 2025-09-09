Una delle donne che con il suo talento, la sua professionalità e la sua versatilità nell’amare lo spettacolo a 360 gradi cambiandolo costantemente e adattandosi ai tempi, è proprio lei, Loretta Goggi. La donna, infatti, divenuta famosa per il suo brano Maledetta Primavera, si è sempre messa in gioco in televisione soprattutto con il programma condotto da Carlo Conti, Tale e quale show. In molti si son sempre chiesti quale fosse stato il motivo del suo addio: andiamo ad approfondire insieme il tema, tutti i dettagli e le curiosità.

La donna, infatti, nella sua carriera televisiva ha fatto pare di numerosi show e ha lasciato il segno sin dagli anni Sessanta, sia per il suo brano sopra citato e sia per aver ottenuto diversi premi e riconoscimenti tra cui cinque dischi d’oro, cinque di platino e quattro Telegatti in quattro diverse categorie.

Nell’ultimo decennio, la sua presenza è stata una costante di alcuni programmi televisivi italiani (infatti possiamo ricordare il 2010 con il programma I Migliori anni), e, proprio durante la serata sono stati celebrati i suoi 50 anni di carriera.

Successivamente fa parte di Tale e quale show come giudice, anche se tutti si son sempre chiesti come mai avesse deciso di non parteciparvi più: andiamo a vedere nel prossimo paragrafo tutti i dettagli e le curiosità.

Loretta Goggi, l’addio a Tale e quale show: ecco i veri motivi

In moltissimi dei nostri lettori si son sempre chiesti come mai la bella loretta Goggi, nonostante la fortuna, il successo e il fatto che Carlo Conti l’avesse sempre voluta, ha deciso di abbandonare il programma condotto da egli, Tale e quale show.

Dopo molti anni, infatti, la donna in una intervista rilasciata al Corriere ha svelato: “Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto”.

Ha anche espresso il suo parere circa le personalità della tv del passato che, a detta sua, criticheranno sempre le personalità odierne. Infatti, proprio su questo tema, la donna ha svelato: “La tv di oggi è diventata un reality con format uno uguale all’altro. Tutti mettono alla prova le miserie umane”.

Anche sui paragoni e sugli eredi della tv, la donna fa molta chiarezza e dice la sua proprio su colui che spesso viene paragonato ai grandi della tv, Stefano De Martino. Infatti, la Goggi afferma: “De Martino? Mi sembra prematuro designarlo come erede”.