Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono senza ombra di dubbio una delle coppie più belle del cinema italiano, entrambi attori, hanno costruito una splendida famiglia con le loro due figlie. Affiatatissimi, sebbene siano molto riservati per ciò che attiene la loro vita privata, capita spesso che condividano tenere immagini sui social, ritratti familiari, dove si intravede anche la loro meravigliosa casa di Roma.

La coppia ha un appartamento nella Capitale davvero molto bello, con un terrazzo con una vista spettacolare, è questo il loro nido d’amore, dove hanno scelto di crescere le loro figlie.

Dove vivono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, la casa da sogno

I due attori si sono conosciuti sul set della miniserie Cefalonia, ma hanno aspettato un po’ di tempo per ufficializzare la loro storia poiché Zingaretti stava affrontando la separazione dalla sua prima moglie. Il 9 luglio del 2011 è nata la loro prima figlia, Emma, l’anno successivo sono convolati a nozze con una cerimonia civile nel Castello di Donnafugata a Ragusa e nel 2015 è nata la secondogenita, Bianca.

Il loro è un amore ventennale e assieme hanno un bellissimo appartamento in una zona residenziale di Roma. Nonostante siano entrambi molto riservati per ciò che riguarda la loro vita privata, i dettagli della casa compaiono di tanto in tanto in qualche pubblicazione sui social. La casa ha una zona giorno divisa da quella notte, cui si accede con un corridoio che porta alle varie stanze da letto. L’appartamento ha un terrazzo con una vista da mozzare il fiato, dove la Ranieri e Zingaretti si godono il tempo libero, lasciandosi coccolare dalle magiche luci dei tramonti romani.

L’arredamento scelto per la casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è molto elegante, essenzialmente moderno, con dettagli più anticheggianti. Per il pavimento la coppia di attori ha optato per un parquet con listoni chiari a spina di pesce, una scelta di grand gusto, che conferisce unicità agli spazi, donandoli un tepore che solo questo tipo di pavimento riesce a dare. Nella casa c’è un ampio salone con un divano bianco, un grande tavolino centrale e uno laterale al sofà, anche in questo spazio sono i dettagli a fare la differenza, come il bellissimo lume che illumina la stanza.

Tutto l’arredamento è caratterizzato da tinte chiare, che spaziano dal bianco al beige, con qualche dettaglio colorato, come il tessuto floreale scelto per i cuscini del divano. I soffitti della casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono finemente decorati, sempre con toni molto tenui.