La serie tv turca racconta le complesse dinamiche di una famiglia apparentemente perfetta, in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana e con appuntamenti speciali in prima serata. Di seguito, tutte le anticipazioni dettagliate degli episodi in programma fino al 22 giugno 2025.

Questa settimana segna un momento di sollievo per la famiglia Dicleli: Kahraman si risveglia dall’operazione, suscitando la gioia di Oylum e di tutti i suoi cari. Ma il clima sereno dura poco, perché si avvia un piano di vendetta orchestrato da Ipek contro Yesim. La giovane coinvolge Azra, ormai esasperata dal ruolo di babysitter e domestica imposto da Yesim. Le due ragazze si introducono nella stanza di Oltan e riescono a rubare il suo portatile, copiando il video compromettente in cui Yesim appare come escort.

“Tradimento”: le trame del weekend

Venerdì 20 giugno è una giornata cruciale con due appuntamenti: alle 14.10 Sezai viene dimesso dall’ospedale ma deve seguire una dieta rigorosa per prevenire futuri infarti. Oltan affronta Kadriye per scoprire il suo passato. Asli, dopo aver orchestrato l’incontro tra Tolga e Oylum, viene ferita durante una sparatoria. Nel frattempo, Kahraman, convinto che Oylum abbia tradito con Tolga, affronta la moglie in un acceso litigio, senza sapere che lei era all’oscuro dell’incontro.

La sera dello stesso giorno, durante la prima serata, Nazan rivela a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione segreta e la spinge a parlare con Dundar Terzioglu, il giovane imprenditore che potrebbe essere suo figlio biologico. Sezai cena con Kadriye e ripercorre i vecchi tempi. Oylum e Tolga vengono convocati in commissariato per testimoniare sulla sparatoria a casa di Asli, ma Oylum nasconde a Kahraman di essere stata con Tolga. Guzide e Tarik tentano di convincere Dundar della loro possibile parentela, ma lui li respinge accusandoli di un piano contro di lui. Demoralizzata, Guzide decide di interrompere le ricerche. Nel frattempo, Sezai, dispiaciuto per la situazione con Guzide, chiede aiuto a Ozan.

La tensione cresce ulteriormente quando Ipek, dopo aver scoperto che Sezai difende Umit, si sente tradita dal padre e scappa di casa minacciando il suicidio, causando grande preoccupazione. Mualla svela finalmente la verità su Kahraman: è figlio di Kadriye e Kenan Tahir Dicleli, padre di Behram, aggiungendo un ulteriore strato di complessità ai rapporti familiari.

Sabato 21 giugno, un sito pubblica la notizia del viaggio di Guzide e Tarik a Eshme e la reazione ostile di Dundar Terzioglu, che annuncia querela contro di loro. Tolga riesce a calmare Kahraman, chiarendo che Oylum non ha alcuna colpa nell’incontro con lui. Tuttavia, Ipek scompare, lasciando un messaggio di addio a Sezai che si precipita in suo aiuto.

Domenica 22 giugno, Ozan ritiene che il suicidio di Ipek sia una messinscena e tenta di convincere Sezai che la ragazza si è salvata dall’incidente. Mualla irrompe in casa di Guzide accusando Oylum di tradimento e pretendendo la custodia del bambino, ma viene allontanata da Kahraman.

La prima serata di domenica 22 giugno mette in scena nuove tensioni: Cihan, deluso dal fratellastro Esat, lo coinvolge in un piano per metterlo in difficoltà con un’azienda automobilistica. Nihayet, preoccupata per la famiglia, svela ai nipoti il passato nascosto della madre Sumru per neutralizzare Nuh e Melek. Hikmet si confronta con Tahsin, il nuovo proprietario della casa di famiglia, che sembra avere un segreto. Cihan e Sevilay accettano di sposarsi con l’intenzione di divorziare presto. Nihayet tenta infine di riconciliarsi con i nipoti, affidando a Sumru il compito di raccontare tutta la verità.