A distanza di un mese alla finalissima di Amici 24 che ha decretato come vincitore il ballerino Daniele Doria, cominciano a circolare le prime indiscrezioni su quella che sarà la nuova edizione del talent show di canale 5. Anche per la prossima stagione, Mediaset punterà tutto su Maria De Filippi e i suoi programmi tra cui proprio Amici che, insieme a Uomini e Donne, tornerà in onda già a settembre.

Per i futuri concorrenti di Amici, sarà, dunque, un’estate di selezioni sperando di poter conquistare la fiducia della commissione che selezionerà i probabili allievi che, poi, nel corso della prima puntata del pomeridiano, scopriranno il nome dell’insegnante che ha deciso di puntare su di loro. Nonostante i casting non si siano ancora conclusi, tuttavia, sono già spuntati i nomi di due allievi della nuova classe.

Amici 25: chi sono i primi due concorrenti

Quella che andrà in onda a settembre, sarà la 25esima edizione di Amici che, in tanti anni, ha contribuito a regalare il successo a tantissimi artisti che, oggi, fanno parte in modo stabile del mondo della musica e della danza come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Gaya, The Koors, Irama, Enrico Nigiotti, Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè e Stefano De Martino per citarne qualcuno.

Sono tanti, dunque, gli aspiranti cantanti e ballerini che sognano di poter entrare nella scuola di Amici per studiare con insegnanti validi, ma anche per farsi conoscere e ottenere l’occasione della vita. In vista della prossima edizione, dopo i vari rumors che vorrebbero Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il corpo insegnanti con l’arrivo nella scuola di due, nuovi professori, sul web, circolano già i nomi dei primi due allievi della nuova edizione del talent show.

Si tratta di due ballerini che il pubblico ha già conosciuto nel corso dell’edizione che si è conclusa un mese fa. Si tratta di Alessio Di Ponzio e Dandy, due ballerini noti al pubblico per la loro partecipazione, come detto, alla 24esima edizione del talent. Entrambi, però, non sono riusciti a partecipare al serale a causa di un infortunio. In tanti, ora, sono convinti che entrambi proveranno a rientrare nuovamente nella scuola.

Non sarebbero i primi a tornare nella scuola di Amici dopo un infortunio. Prima di loro, infatti, è accaduta la stessa cosa ad Andreas Muller e Mattia Zenzola ed entrambi hanno poi vinto il programma restando anche nella scuola come professionisti. Alessio e Dandy, dunque, saranno i primi concorrenti di Amici 25?