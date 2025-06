Dopo 24 edizione, Amici continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi riscuotendo grandissimo successo e aiutando i giovani artisti a realizzare i sogni professionali. Dopo la finale di Amici 24 che ha decretato la vittoria del ballerino Daniele Doria, la scuola di Maria De Filippi ha dato il via ai casting per trovare i nuovi allievi che, a settembre, formeranno la nuova classe.

La nuova edizione di Amici, tuttavia, oltre ad avere nuovi allievi, dovrebbe avere anche due, nuovi insegnanti. Dopo anni, infatti, Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di rivoluzionare il cast assegnando la cattedra a nuovi professori che porterebbero, così, una venta di novità all’interno del talent show più famoso d’Italia.

Amici: chi sono i nuovi insegnanti che potrebbe portare Maria De Filippi

Gli insegnanti di Amici 24 sono stati Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per la danza; Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto. L’unica novità è stata la presenza di Deborah Lettieri che ha sostituito Raimondo Todaro. A settembre, però, potrebbe esserci un’importante rivoluzione nel cast degli insegnanti.

A lasciare la scuola potrebbe essere Deborah Lettieri che ha chiuso la 24esima edizione di Amici con un messaggio social che, dal pubblico, è stato interpretato come un messaggio di addio. Con la scelta della Lettieri di lasciare la scuola di Amici, Maria De Filippi, con la sua squadra, dovrebbe scegliere un altro insegnante di danza.

A tal proposito, sono due i nomi super gettonati: secondo Novella 2000, nella scuola potrebbe tornare Veronica Peparini che è stata una professoressa di Amici per anni e che non ha mai chiuso le porte ad un eventuale ritorno qualora dovesse arrivare la proposta. La Peparini, in un’intervista, ha espresso profonda riconoscenza ad Amici dove ha vissuto anni importanti dal punto di vista professionale che le hanno permesso di crescere insieme agli allievi.

Il secondo nome indicato da Adnkronos, invece, è quello di Angelo Madoia, ex maestro di Ballando con le stelle che non ha nascosto che gli piacerebbe insegnare nella scuola di Amici. Tra i tanti nomi, tuttavia, è spuntato anche quello di Andreas Muller che, dopo essere stato allievo e ballerino professionista, potrebbe tornare come insegnante.

Tuttavia, non è da escludere neanche un addio di Anna Pettinelli che, secondo un’indiscrezione di Dagospia, potrebbe approdare al Grande Fratello come opinionista. Di fronte all’eventuale addio della Pettinelli, nella scuola di Amici arriverebbe anche un nuovo insegnante di canto, ma per il momento, non ci sono nomi in merito.