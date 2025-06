La ventiquattresima edizione di Amici si è conclusa da poche settimane con la vittoria di Daniele Doria, ballerino della squadra di Alessandra Celentano. Il talent show di Maria De Filippi tornerà, come sempre, in onda a settembre e nei prossimi giorni cominceranno ufficialmente i provini per scovare nuovi talenti con cui formare, poi, la nuova classe.

A settembre, con la prima puntata del pomeridiano di Amici, sarà così presentata la classe da Maria De Filippi che, nelle prossime settimane, insieme alla propria squadra, potrebbe essere impegnata anche a trovare il nuovo insegnante di danza. Deborah Lettieri, infatti, potrebbe aver concluso la propria avventura come insegnante e, al suo posto, potrebbe arrivare un volto già conosciuto dal pubblico di Amici e amatissimo dai telespettatori.

Amici cast: chi arriva tra i professori

I riflettori sulla scuola di Amici non si spengono mai e, oltre al gossip esploso su due ex allievi tra cui sarebbe scoppiata la passione, circolano voci su un probabile addio di Deborah Lettieri, giunta nella scuola per sostituire Raimondo Todaro.

“Grazie a chi, in questo viaggio, ha messo tutto: cuore, corpo, nervi, sguardo. A chi ha creduto nei ragazzi anche quando sbagliavano. A chi ha cercato bellezza”. Con queste parole, Deborah Lettieri ha salutato il pubblico di Amici 24 e, da molti, è stato interpretato come un messaggio di addio. Chi, dunque, potrebbe arrivare al suo posto tra gli insegnanti?

I nomi più gettonati sono quelli di Angelo Madonia, ex maestro di Ballando con le stelle che seguirebbe lo stesso percorso di Raimondo Todaro e quello di Andreas Muller che è stato prima allievo e poi ballerino professionista del talent e che, a settembre, potrebbe tornare come maestro.

Tuttavia, nelle ultime ore, è spuntato un nome a sorpresa ovvero quello di Rossella Brescia che è stata una ballerina professionista delle prime edizioni di Amici regalando emozioni insieme a Kledi Kadiu. In questi anni, Rossella Brescia è spesso tornata nella scuola come giudice delle gare di danza, ma a settembre, il suo ruolo potrebbe essere quello di professoressa.

Il nodo da sciogliere, tuttavia, sarebbe lo stile da affidarle avendo una preparazione classica anche se la Brescia potrebbe coprire la cattedra di uno stile più vicino al moderno e neo-classico. Non si esclude, tuttavia, anche un ritorno tra gli insegnanti di danza di Lorella Cuccarini che, però, lascerebbe vacante la cattedra di canto costringendo Maria De Filippi e la sua squadra a trovare un nuovo professore di canto.