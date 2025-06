Grandi novità per Gianni Sperti a Uomini e Donne, l’opinionista potrebbe avere “una promozione”, una novità che potrebbe piacere molto al pubblico del daiting show. Mentre il programma di Maria De Filippi ha salutato i telespettatori per la pausa estiva, già si starebbe lavorando alla prossima edizione del programma. E potrebbero esserci alcuni colpi di scena che sarebbero delle vere per sorprese per i fan dello show.

Uomini e Donne ha da poco concluso un’edizione brillante in termini di ascolti, l’ultima puntata che è stata trasmessa in prima serata – quella in cui c’è stata la scelta di Gianmarco Steri – ha avuto un successo strepitoso, a riprova del fatto che le scelte di Maria De Filippi sono sempre “azzeccatissime”. E adesso potrebbe esserci un’interessante novità che riguarda Gianni, che potrebbe “superare” la collega Tina Cipollari.

Gianni Sperti, nuovo ruolo a Uomini e Donne?

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne dovrebbero iniziare a fine agosto e intanto già si parla di chi potrebbero essere i tronisti. A parte volti nuovi, che nel daiting show non mancano mai, Maria De Filippi potrebbe scegliere di far sedere sulla poltrona rossa qualche protagonista che già è nel programma. E’ il caso di Sabrina Zago, la dama da tempo fatica a trovare l’amore nel parterre del trono over e sta collezionando una serie di delusioni che l’hanno portata a essere definita da molti fan “l’erede di Gemma Galgani”.

La De Filippi potrebbe decidere di ripetere l’esperienza di far sedere una dama sul trono rosso, l’aveva fatto con Ida Platano e, aldilà dell’epilogo, si è rivelata una scelta vincente. Ma c’è anche un’altra ipotesi che alletterebbe non poco il pubblico, quella di vedere anche Gianni Sperti come tronista. Quest’anno l’esperimento è stato fatto con Tina Cipollari e ha regalato momenti davvero esilaranti, nonostante si trattasse di un gioco, vedere l’opinionista alle prese con i corteggiatori è stato molto divertente.

Adesso la conduttrice potrebbe scegliere di fare la stessa cosa con Gianni Sperti, che tempo fa aveva raccontato a Verissimo di non riuscire a trovare l’amore. Che debba provarci a Uomini e Donne? Chiaramente si tratta solo di supposizioni che al momento non trovano alcuna conferma, ma a giudicare dai commenti che circolano nei vari gruppi social legati al programma della De Filippi, pare che l’idea di vedere l’opinionista sul trono piaccia ai fan dello show.