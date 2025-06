Pino Insegno è sempre più innamorato di sua moglie, ma chi è la donna che ha conquistato il suo cuore? Ecco qualche dettaglio in più.

Il noto conduttore Rai è oggi uno dei protagonisti del palinsesto Rai, e alle spalle ha diverse esperienze in ambito televisivo e teatrale. Il suo primo debutto è infatti avvenuto molti anni fa, quando lui ha compreso di voler entrare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. Da quel momento in poi sono trascorsi anni e il comico continua ancora oggi a intrattenere i telespettatori.

Molti si domandano spesso come sia la sua vita sentimentale ed è stata svelata qualche curiosità sulla sua bellissima moglie.

Chi è Alessia Navarro, la moglie di Pino Insegno

Nata nel 1979, Alessia – moglie di Insegno – è anche lei una famosa attrice e doppiatrice. La donna ha infatti conseguito una laurea in Antropologia culturale, anche se si è sempre dedicata alla passione per la recitazione. Nel corso della sua carriera ha inoltre studiato presso l’Accademia del Cinema di Roma e l’Università Scuola di Tecniche dello spettacolo. Il suo percorso nel mondo del cinema lo ha invece iniziato lavorando come autrice per Rai 2, Rai Radio 2 e Radio 24.

I due si sono incontrati per la prima volta sul set del film Un marito per due e, da quel momento, non si sono più separati. Hanno pronunciato il fatidico sì nel 2012, e hanno poi messo al mondo i due figli Alessandro e Valerio. “Siamo una coppia normale come tutte le altre coppie, con alti e bassi”, ha detto lei in passato nel corso di un’intervista, “Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli. Dal punto di vista umano, gli do un 9 perché c’è sempre da migliorare“. Prima di conoscere la donna, il conduttore di Reazione a Catena è inoltre stato sposato dal 1997 al 2007 con la conduttrice, speaker radiofonica e attrice Roberta Lanfranchi.

Dalla loro storia d’amore sono nati i due figli Matteo e Francesco. I due si erano incontrati quando lei aveva 20 e lui 15 anni. “In questi anni mi ha osservata crescere“, ha raccontato la showgirl in un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, “ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito“. A catturare l’attenzione è nel frattempo il programma Reazione a Catena, di cui è protagonista su Rai 1 e che è ormai un appuntamento fisso del palinsesto.