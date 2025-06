Certe giornate estive sono fatte per metterci alla prova, il sole picchia forte, l’aria è immobile e ogni angolo della casa sembra un forno acceso. Senza aria condizionata, poi, mantenere una temperatura vivibile all’interno di case e appartamenti sembra una sfida insormontabile, che ci costringe a vivere madidi di sudore

Eppure, anche senza un condizionatore a darci una mano, ci sono strategie intelligenti per trovare un po’ di sollievo e rendere più vivibili le stanze. Certo, non faranno cadere il ghiaccio in salotto, ma ci aiuteranno almeno a proteggerci dalle ondate di calore che si susseguono nelle giornate afose.

Come tenere la casa al fresco anche senza clima

Il primo passo è far arieggiare correttamente gli ambienti, perché aprire le finestre quando il sole è allo zenit significa solo far entrare altra afa. Meglio spalancarle invece di primo mattino o la sera, quando il sole è meno forte e l’aria si rinfresca naturalmente, circolando così senza appesantire l’ambiente.

Un alleato fondamentale nella lotta al caldo è rappresentato anche dai sistemi oscuranti, persiane, tapparelle e frangisole che bloccano la radiazione solare diretta. Aiutano a mantenere stabile la temperatura interna, basterà tenerli chiusi nelle ore più calde per ottenere un ambiente decisamente più confortevole al rientro.

Anche la luce artificiale ha un suo peso, le lampadine, soprattutto quelle vecchio stile, emettono calore, spegnerle o sostituirle con LED a basso consumo aiuta. Ancora meglio se si riesce a sfruttare la luce naturale, magari grazie a finestre con profili sottili e vetri ampi che lasciano filtrare i raggi.

Spesso si sottovaluta il calore prodotto dagli elettrodomestici, infatti, tenere accesi computer, televisori e caricabatterie attaccati alle prese significa aggiungere calore inutile agli ambienti. Anche in cucina, evitare l’uso del forno nei giorni più torridi è una scelta saggia, meglio pasti freddi o cotture rapide e semplici.

Colori e materiali fanno la differenza, il bianco e le tinte chiare riflettono la luce e riducono l’assorbimento di calore e questo vale per tutto. Tessuti leggeri come lino o cotone per tende e copridivani non solo rinfrescano la vista, ma aiutano anche a mantenere più bassa la temperatura percepita.

Le piante, poi, sono una risorsa inaspettata ma preziosa., soprattutto se posizionate sui balconi o vicino alle finestre, creando zone d’ombra naturali. Se abbastanza grandi, schermano i raggi solari e migliorano l’umidità dell’aria, alcuni tipi, come le rampicanti, sono perfette per coprire pareti esposte e limitare il riscaldamento degli abitati.