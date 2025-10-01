Un grave incidente aereo ha scosso questa mattina la provincia di Latina: un aereo militare è precipitato nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, causando la morte di due militari a bordo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30 in località Migliara 51, un’area nota per la sua vicinanza a zone naturalistiche protette e di grande valore ambientale.

Intervento immediato dei soccorsi

Subito dopo l’impatto, è scattata una vasta operazione di emergenza. Sul luogo dell’incidente si sono precipitate le squadre del 118, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e sono stati impiegati mezzi aerei per supportare le attività di spegnimento di eventuali focolai e per facilitare le operazioni di soccorso. Le autorità competenti hanno provveduto a delimitare con rigore la zona del disastro per garantire la sicurezza degli operatori e permettere l’arrivo degli investigatori militari.

Le operazioni di recupero sono state complesse, viste le condizioni del terreno e la natura dell’incidente, ma sono state portate a termine con attenzione. I corpi dei due militari, membri dell’equipaggio del velivolo, sono stati recuperati e trasferiti sotto scorta per le procedure di identificazione e per gli esami medico-legali necessari.

L’aereo coinvolto è un modello T-260B appartenente al 70° Stormo di Latina, noto per le sue missioni addestrative nell’ambito dell’addestramento operativo dell’Aeronautica Militare. L’incidente si è verificato durante un volo di routine, ma le cause restano al momento sconosciute. Le prime ricostruzioni indicano che il velivolo stava seguendo una rotta standard, senza segnalazioni di malfunzionamenti prima dell’impatto.

L’Aeronautica Militare ha diffuso una nota ufficiale in cui conferma che il velivolo è precipitato per cause ancora da accertare e ha ribadito l’impegno nella collaborazione con le autorità giudiziarie e i tecnici specializzati. Le indagini si stanno concentrando sugli aspetti tecnici del mezzo, sulle condizioni meteo al momento dell’incidente e su eventuali anomalie riscontrate nei sistemi di bordo. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o fattori esterni che possono aver contribuito al tragico evento.

L’incidente ha destato profonda commozione nella comunità di Sabaudia e in tutta la provincia di Latina, dove la presenza delle forze armate è importante e ben radicata. Nel rispetto della privacy delle famiglie coinvolte, le autorità militari hanno invitato a mantenere un atteggiamento di riservatezza e rispetto durante le fasi delicate dell’inchiesta. Parallelamente, è stata rafforzata la vigilanza nelle aree circostanti il Parco Nazionale del Circeo per evitare ulteriori rischi e garantire la sicurezza ambientale. L’attenzione resta alta anche in relazione alle attività addestrative, con una revisione delle procedure operative che potrebbe essere avviata a seguito dei risultati delle indagini in corso.