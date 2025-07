La decisione arriva dopo un’indagine approfondita sulle modalità di promozione e vendita adottate dalla società durante il 2024, che ha evidenziato numerose irregolarità nei messaggi pubblicitari e nei comportamenti dei venditori, con particolare danno per i consumatori più vulnerabili, in particolare gli anziani.

Le pratiche commerciali scorrette e la sanzione Antitrust

L’AGCM ha accertato che Emme Group S.p.A. ha utilizzato informazioni fuorvianti sul prezzo e sulla convenienza dei materassi Marion durante numerose televendite trasmesse su canali televisivi nazionali e locali. In particolare, nelle promozioni veniva sempre indicato un prezzo promozionale accompagnato da un elevato sconto rispetto a un prezzo di listino barrato che in realtà non veniva mai applicato, configurando così un inganno sul reale valore del prodotto.

Inoltre, la società non forniva ai consumatori il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni, un’informazione obbligatoria per garantire la trasparenza nelle offerte commerciali. L’AGCM ha rilevato anche l’utilizzo improprio di riferimenti a presunti incentivi fiscali inesistenti, che hanno creato una falsa percezione di convenienza nell’acquisto.

L’indagine ha confermato che queste pratiche hanno indotto molti consumatori a fissare appuntamenti a domicilio con venditori Marion, i quali, durante la visita, hanno esercitato pressioni aggressive e talvolta ingannevoli, soprattutto nei confronti di clienti anziani. È stato documentato che i venditori hanno spinto all’acquisto di materassi diversi rispetto a quelli promossi in televendita, a prezzi spesso superiori anche di 3.000 euro, accompagnando la proposta con informazioni denigratorie e fuorvianti sulle caratteristiche e sui tempi di consegna dei prodotti pubblicizzati.

Nonostante alcune modifiche alle comunicazioni pubblicitarie apportate nel corso del 2024, tali comportamenti non si sono significativamente attenuati, confermando la sussistenza di una pratica commerciale aggressiva e ingannevole che ha condotto all’irrogazione della pesante sanzione.

L’impatto sulle vittime e la denuncia di Assoutenti

Le pratiche adottate da Emme Group S.p.A. hanno avuto un impatto particolarmente negativo sugli anziani, categoria maggiormente esposta a tecniche di persuasione aggressive e a informazioni fuorvianti. I consumatori venivano indotti a credere di accedere a offerte eccezionali e temporanee, ma in realtà gli sconti risultavano permanenti o inesistenti, con un prezzo pieno di fatto mai praticato.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha commentato la sanzione come “giusta e necessaria”, sottolineando come il settore delle televendite sia spesso caratterizzato da una scarsa trasparenza e da una comunicazione ingannevole. “L’uso indiscriminato di termini come ‘promozioni’ e ‘offerte speciali’ senza un reale riscontro nei prezzi di mercato è una pratica diffusa che danneggia gravemente il consumatore medio, spingendolo all’acquisto basato su aspettative false”.

Assoutenti ha inoltre evidenziato come tali strategie commerciali abbiano un effetto distorsivo anche sul mercato, creando una competizione sleale e alimentando la sfiducia nei confronti delle televendite e della pubblicità televisiva.

Le caratteristiche dei prodotti e l’offerta Marion

Fondata nel 1999, la società Marion ha costruito la propria immagine puntando su una vasta gamma di materassi in lattice, cuscini e reti a doghe personalizzabili, progettati per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente. L’azienda vanta una produzione di alta qualità con materiali certificati e tecnologie innovative come il Tecnolatex™, un materiale esclusivo che combina lattice schiumato a freddo e polimeri per garantire elasticità e traspirazione.

Marion si presenta come un gruppo attento alla persona, con una mission aziendale che valorizza la trasparenza e l’integrità, come dichiarato nel proprio codice etico, che impegna i consulenti a operare con professionalità e rispetto nei confronti dei clienti.

Nonostante ciò, le indagini e la sanzione Antitrust hanno messo in luce una discrepanza tra i valori dichiarati dall’azienda e le modalità di promozione e vendita effettivamente utilizzate nelle televendite e negli incontri a domicilio.

Le azioni dell’Autorità e le ispezioni

La controversia è culminata nell’ottobre 2024 con un’istruttoria avviata dall’AGCM e ispezioni presso alcune sedi di Emme Group S.p.A., realizzate con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Le verifiche hanno approfondito le modalità di comunicazione pubblicitaria, le offerte promozionali e le pratiche di vendita diretta, riscontrando in modo inequivocabile la presenza di comunicazioni fuorvianti e di pressioni commerciali aggressive.

L’Autorità ha quindi deciso di applicare la sanzione di 3 milioni di euro, una delle più rilevanti comminate negli ultimi anni nel settore delle televendite, per scoraggiare il ripetersi di simili condotte e tutelare i consumatori, in particolare quelli più fragili.

Il caso Materassi Marion rappresenta un monito per l’intero comparto delle televendite, evidenziando la necessità di una maggiore trasparenza e correttezza nella comunicazione verso il pubblico, nonché di un controllo più rigoroso da parte delle autorità di vigilanza.