Una tragedia ha colpito la comunità di Feltre, nel Bellunese, dove una bambina di soli due anni è deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato.

La piccola era stata ricoverata per disturbi respiratori ma, nonostante le cure e le valutazioni mediche, il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato nel giro di poche ore. La Procura di Belluno ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso, mentre l’azienda sanitaria ha disposto un’indagine interna.

Il ricovero e la dimissione: indaga la Procura

I genitori della bambina avevano portato la piccola al Pronto soccorso pediatrico di Feltre nella serata di venerdì, allarmati da febbre persistente, tosse e difficoltà respiratorie che si erano aggravate nei giorni precedenti. Dopo una serie di esami e accertamenti, i medici non avevano riscontrato segnali di particolare gravità. La bambina era stata quindi dimessa nella mattinata di sabato con una terapia da seguire a domicilio e l’indicazione di monitorare attentamente le sue condizioni.

Secondo le informazioni raccolte, il quadro clinico non aveva mostrato elementi che facessero temere un rischio immediato per la salute della piccola. Le terapie domiciliari avevano lo scopo di alleviare i sintomi respiratori e gestire la febbre, mentre i genitori erano stati istruiti a osservare eventuali peggioramenti. Nel pomeriggio di sabato, però, la situazione è precipitata: la bambina ha manifestato un improvviso e grave affanno respiratorio accompagnato da un malore acuto. I genitori hanno prontamente allertato il 118, che è intervenuto tempestivamente sul posto.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, ogni intervento si è rivelato vano e la piccola è deceduta poco dopo. Le cause di questo peggioramento repentino sono al centro delle indagini. Il padre della bambina ha riferito ai media locali un possibile episodio in cui la piccola avrebbe ingerito qualcosa mentre si trovava al parco, ipotesi che sarà oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

La Procura di Belluno ha immediatamente aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per stabilire con esattezza le cause del decesso e verificare se vi siano eventuali responsabilità mediche o negligenze. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, esame fondamentale per comprendere l’origine del malore fatale e per accertare se la bambina soffrisse di una patologia non diagnosticata durante il ricovero.

Parallelamente, l’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna che si concentra sulla gestione clinica del caso. Verranno analizzati il percorso diagnostico, le modalità di valutazione adottate in Pronto soccorso e la decisione di procedere con la dimissione. L’obiettivo è garantire la massima trasparenza e valutare se siano stati seguiti tutti i protocolli previsti per la tutela della salute della piccola paziente. Le autorità sanitarie e giudiziarie mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione delle indagini, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita.