Un episodio di violenza grave ha scosso la periferia Sud-Ovest di Milano nella notte scorsa.

Un giovane di 21 anni è stato aggredito e accoltellato in via Ovada, nel quartiere Barona, e versa attualmente in condizioni critiche presso il Policlinico di Milano.

Accerchiato e accoltellato: 21enne in gravi condizioni

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte quando il 21enne, di origine nordafricana e privo di documenti, è stato circondato da quattro malviventi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri, intervenuti sul luogo, il giovane è stato vittima di un’aggressione brutale: è stato colpito ripetutamente con dei fendenti, prima di essere derubato di portafogli e cellulare. La rapina è avvenuta in modo violento e improvviso, lasciando la vittima in condizioni gravissime.

Il pronto intervento del 118 ha permesso il trasporto urgente del giovane al Policlinico di Milano in codice rosso, segno della gravità delle ferite riportate. Al momento, le sue condizioni sono stabili ma serie, e la prognosi resta riservata.

Le indagini sono attualmente affidate ai Carabinieri di Milano, che stanno analizzando le testimonianze e le telecamere di sorveglianza della zona per identificare gli aggressori. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, già sensibile al tema della sicurezza nei quartieri periferici della città. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell’area per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il caso evidenzia ancora una volta la necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza, soprattutto nelle zone meno servite del capoluogo lombardo, dove episodi di criminalità come rapine e aggressioni continuano a rappresentare una minaccia per i cittadini.