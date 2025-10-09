È ancora sotto la lente d’ingrandimento quanto accaduto il 12 settembre scorso nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, dove una donna di 39 anni è deceduta dopo essere stata sedata e legata a una barella.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e ha spinto la famiglia della vittima a intraprendere azioni legali per far luce sulle cause del decesso.

Il caso della donna sedata e legata nel pronto soccorso

Secondo le informazioni raccolte, la donna, arrivata in ospedale in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, avrebbe inizialmente infastidito gli altri pazienti presenti nell’area di emergenza. Per questo motivo, il personale sanitario avrebbe deciso di somministrarle un sedativo e di immobilizzarla legandola alla barella. La donna soffriva anche di crisi epilettiche, un dettaglio che ha reso ancora più complessa la gestione del suo stato di salute.

Dopo diverse ore di permanenza nel pronto soccorso, durante le quali la paziente è rimasta immobilizzata, si è verificato un arresto cardiaco che ne ha provocato la morte. I medici hanno tentato le procedure di rianimazione, ma senza esito positivo. La famiglia della 39enne, assistita da un legale, ha presentato un esposto alla procura di Napoli per chiedere un’indagine approfondita sulle condizioni e sulle modalità di trattamento riservate alla donna.

L’avvocato ha sottolineato che la paziente è stata “bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire”, sollevando dubbi sulla tempestività e sull’adeguatezza degli interventi sanitari. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti che includono la revisione delle cartelle cliniche, l’audizione del personale medico e infermieristico presente al momento dei fatti e l’analisi delle procedure adottate per la gestione del paziente in stato di agitazione.

Questo episodio riporta all’attenzione pubblica le difficoltà che spesso si incontrano nella gestione di pazienti in stato di alterazione psicofisica, specialmente in reparti di emergenza affollati e con risorse limitate. L’uso di sedativi e l’immobilizzazione fisica rappresentano strumenti delicati che devono essere applicati nel rispetto della dignità e della sicurezza del paziente, nel quadro di protocolli rigorosi.

Gli sviluppi delle indagini saranno fondamentali per chiarire le responsabilità e per individuare eventuali carenze organizzative o operative che abbiano contribuito a questa tragica vicenda.