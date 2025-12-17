Promettevano cure miracolose alle articolazioni in 30 giorni sfruttando illecitamente il nome di Padre Pio e quello dei frati del Santuario di San Giovanni Rotondo a Foggia. Alle vittime arrivava un messaggio WhatsApp che invitava i malcapitati ad accedere attraverso un link. Una volta cliccato si apriva il dettaglio del prodotto pubblicizzato ma si è scoperto essere una truffa. Nel testo del messaggio c’è scritto: “I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata”.

La scoperta della truffa

A rendere nota la truffa sulla falsa cura alle articolazioni sono stati i religiosi che attraverso il sito ufficiale del Santuario di San Giovanni Rotondo, in una nota, hanno fatto scattare l’allarme tra i fedeli. Una volta aperto il link che arrivava sul cellulare, attraverso un messaggio WhatsApp, si apre una pagina che riporta ad un lungo articolo totalmente inventato. Il titolo di colore rosso: “Scoperta che ha sconvolto la medicina“. Poi l’approfondimento “I frati di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata“.

Un testo probabilmente generato con l’aiuto dell’AI, in modo da indurre le vittime a fidarsi della cura proposta e della sua efficacia. Nell’articolo spiegano come in Italia cresce il numero di pazienti che soffrono di problemi articolari, una patologia seria a volte invalidante. Utilizzano la foto di Padre Francesco per ingannare le vittime facendogli credere che la cura fosse certificata e affidabile. Ma non è tutto sarebbe inventata anche una finta intervista ad un presunto esperto tedesco che garantisce sulla validità della terapia.

La smentita dei frati di San Giovanni Rotondo

I frati sul loro sito ufficiale hanno avvisato i fedeli di come il messaggio e la cura è una truffa. Smentiscono categoricamente di essere in grado di curare le articolazioni in 30 giorni e dichiarano la loro completa estraneità al messaggio e prodotto commercializzato. Aggiungono che si tratta di un qualcosa che potrebbe essere dannoso per la salute e per questo motivo invitano a comportamenti prudenti tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno il messaggio. Inoltre annunciano di volersi tutelare anche legalmente. Al momento però non risultano denunce presentate alle forze dell’ordine. .