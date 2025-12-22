Una serata di paura e violenza ha sconvolto la tranquillità di una famiglia a Bacoli, dove un tentativo di furto si è trasformato in un episodio drammatico con spari e feriti.

I Carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli, sono intervenuti tempestivamente dopo la chiamata di due uomini che avevano percepito rumori sospetti in un’abitazione disabitata al momento.

Sorpresi i malviventi in fuga e l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco

I protagonisti dell’episodio sono un 54enne e un 52enne, che hanno sorpreso quattro ladri allontanarsi dall’abitazione di proprietà del figlio del più giovane, assente in quel momento. Il confronto è degenerato in una colluttazione violenta: i rapinatori hanno sparato diversi colpi d’arma da fuoco contro i due, colpendo e ferendo entrambi. Durante la fuga, uno dei malviventi ha addirittura lanciato la pistola, colpendo al volto il 54enne prima di far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri, supportati dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno condotto i rilievi scientifici sul luogo del crimine. Sono stati trovati e sequestrati una pistola e sette bossoli calibro 7,65. L’arma sarà sottoposta a urgenti accertamenti balistici per verificare la presenza di impronte digitali e per stabilire se sia stata utilizzata in altri episodi criminali, anche gravi. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a sottrarre del denaro custodito all’interno di una cassaforte, fuggendo a bordo di un’automobile scura di grossa cilindrata.

I due feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Pozzuoli, dove sono attualmente ricoverati. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione per la vita, anche se necessitano di cure e monitoraggio. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili, mentre la comunità locale resta scossa dall’episodio, che ha riportato alla ribalta la questione della sicurezza nelle abitazioni private.