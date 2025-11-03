C’è stato un crollo improvviso, in via Cavour a Roma. Sono arrivati i vigili del fuoco sul posto e intanto stanno circolando in rete i primi video dell’accaduto. Seguono aggiornamenti.

A crollare è stata torre dei Conti, una torre medievale di Roma che è situata in largo Corrado Ricci, presso via dei Fori Imperiali nel rione Monti, sull’area di un antico tempio dedicato alla dea Tellus. Non ci sono al momento ulteriori notizie ufficiali, ma pare ci siano nella struttura quattro persone. Uno dei ricoverati è stato portato nell’Ospedale San Giovanni di Roma, mentre uno degli operai incastrati nella Torre è ancora vivo.

Cosa è successo a Roma oggi 3 novembre

Sono state rilasciate alcune testimonianze questa mattina 3 novembre 2025, poco dopo il crollo. “Purtroppo c’è stato un crollo improvviso” – dice una fonte – “Abbiamo visto prima una parte che è cascata giù e, dopo altri dieci minuti, c’è stato anche un crollo interno. Fortunatamente è uscita una persona ma dicono che ci sono altre quattro persone al suo interno“.

Ad intervenire tempestivamente sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico, che hanno subito transennato la zona. Gli agenti hanno intanto garantito la messa in sicurezza della zona: il traffico pedonale e veicolare è stato interdetto al fine di agevolare l’intervento da parte dei vigili del fuoco e dei mezzi di emergenza.

Il video del crollo

Sul posto anche il sindaco Gualtieri

Dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, è arrivato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino è giunto in Largo Corrado Ricci per un sopralluogo e per coordinare in prima persona le operazioni di emergenza. Tra le cause dell’incidente c’è anche l’ipotesi di un cedimento strutturale legato al cantiere che è al vaglio degli inquirenti.