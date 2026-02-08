È ufficialmente aperta la stagione per richiedere la Carta Cultura Giovani 2026, un’iniziativa del Ministero della Cultura che offre un contributo di 500 euro ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2025.

Questa misura, che ha preso il posto della precedente 18app, permette di accedere a un fondo digitale da utilizzare esclusivamente per prodotti e servizi culturali, con la possibilità di ottenere fino a 1.000 euro grazie alla cumulabilità con la Carta del Merito.

Requisiti e modalità di accesso alla Carta Cultura Giovani 2026

Possono fare domanda i nati nel 2007, a condizione che il loro ISEE non superi i 35.000 euro. È inoltre necessario rispettare i requisiti di residenza o permesso di soggiorno, se applicabili. La domanda va presentata esclusivamente tramite la piattaforma online “Carte Giovani e Merito” del Ministero, utilizzando un’identità digitale come SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il contributo non viene erogato sotto forma di bonifico, bensì tramite un portafoglio digitale da cui generare dei buoni spesa. Ogni singolo buono deve essere creato specificando l’importo e la categoria di prodotto o servizio culturale scelto. Questi buoni fungono quindi da “ticket” per l’acquisto, e devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno di registrazione. Per la Carta Cultura Giovani 2026, il periodo utile per la richiesta è dal 31 gennaio al 30 giugno 2026; oltre questo termine, la domanda non potrà più essere presentata per l’annualità in corso.

Il contributo di 500 euro è destinato esclusivamente a spese culturali. Tra le categorie ammesse rientrano: libri, biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo, abbonamenti a quotidiani e riviste (anche in formato digitale), musica, editoria audiovisiva, ingressi a musei, mostre, aree archeologiche e parchi, nonché corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

Sono invece esclusi dall’uso della Carta prodotti come videogiochi, video-corsi e abbonamenti a piattaforme di streaming audiovisivo, per evitare usi non conformi alla finalità culturale del contributo. La Carta può essere utilizzata sia in modalità tradizionale presso negozi fisici, dove l’esercente valida il buono tramite QR code o codice a barre, sia online, qualora il sito e-commerce supporti l’inserimento e la verifica del codice voucher.

Per i giovani che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità (100 o 100 e lode), è disponibile la Carta del Merito, anch’essa del valore di 500 euro e soggetta a requisiti specifici. Questa misura è cumulabile con la Carta Cultura Giovani, consentendo così di raggiungere un totale di 1.000 euro da spendere in cultura nel corso dell’anno. La struttura digitale e le tempistiche di richiesta sono analoghe, ma la Carta del Merito è rivolta esclusivamente a chi ha dimostrato un eccellente rendimento scolastico, rappresentando un riconoscimento per il merito oltre che un incentivo culturale.

Le nuove modalità di accesso, l’ampia gamma di spese ammesse e la possibilità di utilizzare la Carta sia in negozi fisici che online rendono la Carta Cultura Giovani 2026 un importante strumento per promuovere la partecipazione culturale tra i giovani italiani, sostenendo un consumo consapevole e qualificato in ambito culturale.