Settembre si apre con un panorama editoriale ricco di novità e titoli destinati a far parlare di sé. Tra le uscite più attese spiccano i nuovi romanzi di Dan Brown e Ken Follett, due autori che rappresentano un vero e proprio fenomeno nell’ambito del bestseller internazionale, capaci di conquistare anche il mercato italiano, tradizionalmente poco incline alla lettura di massa. In questo mese si alternano storie di grande impatto narrativo, che spaziano dal thriller all’epica storica, fino alle riflessioni sociali sulle nuove generazioni.

I ritorni di Dan Brown e Ken Follett

Il 9 settembre arriverà nelle librerie L’ultimo segreto (Rizzoli), il nuovo capitolo della saga dedicata al professore di storia dell’arte Robert Langdon, protagonista delle indagini più intricate firmate da Dan Brown. Ambientato a Praga, il romanzo si apre con la misteriosa scomparsa di Katherine Solomon, studiosa di scienze noetiche e compagna di Langdon, coinvolgendo il lettore in un intreccio di forze occulte che si perdono nelle pieghe della storia.

Poco prima, il 9 settembre, sarà disponibile anche Il cerchio dei giorni (Mondadori) di Ken Follett, un romanzo epico che narra la costruzione di Stonehenge, con un racconto che mescola abilmente storia, mistero e dramma umano. Questo titolo consolida la capacità di Follett di trasformare eventi storici in narrazioni avvincenti, pronte a catturare l’interesse di un pubblico vasto e diversificato.

Il mese si apre già il 2 settembre con tre uscite molto diverse tra loro, ma ugualmente promettenti. Marcello Fois torna con L’immensa distrazione (Einaudi), descritto come “una straordinaria macchina della memoria”, che racconta la saga di una famiglia emiliana tra grandi imprese e tradizioni contadine, con un intreccio di memorie e segreti che si dipanano nella vita di Ettore Manfredini e dei suoi familiari.

Nello stesso giorno esce Dottor No (La Nave di Teseo) di Percival Everett, vincitore del Premio Pulitzer e del National Book Award, un romanzo che unisce con ironia e profondità la spy story classica a una riflessione sul nulla, con un protagonista studioso del nulla e un miliardario deciso a usare questa idea contro gli Stati Uniti.

Infine, il 2 settembre arriva anche Il tesoro sepolto (Nord) di Steve Berry, un thriller che alterna la sua azione tra le Filippine del 1945 e la Svizzera contemporanea, raccontando una caccia al tesoro fatta di complotti e tradimenti legati a un bunker segreto carico di oro e misteri.

Settembre riserva un’attenzione particolare alla generazione millennial, vista da prospettive molto diverse. Il 9 settembre esce Una cosa stupida (Mondadori) di Alice Valeria Oliveri, un racconto che esplora i compromessi di una generazione cresciuta con la pubblicità e con un futuro spesso illusorio, confinato allo schermo digitale.

Il 24 settembre è la volta di Rifiuto (E/O) di Tony Tulathimutte, che dipinge un quadro amaro ma brillante della vita digitale contemporanea, una ricerca disperata di verità in un mondo sempre più smaterializzato. Sempre il 24 settembre esce anche La disobbediente (Marsilio) di Mavie Da Ponte, un romanzo che tratta la maternità da un punto di vista inedito: una millennial che rifiuta la maternità biologica ma affronta altre forme di amore e crescita personale, con toni che mescolano il tragico al divertente.

Il 16 settembre è atteso La realidad (Neri Pozza) di Neige Sinno, autrice vincitrice del Premio Strega Europeo 2024, che racconta il viaggio di due ragazze alla ricerca del capo zapatista, un percorso denso di incontri, emozioni e riflessioni. Il 5 settembre arriva Bright young women (Ubagu) di Jessica Knoll, thriller ispirato a fatti reali legati alla confraternita universitaria attaccata dal serial killer Ted Bundy, definito dal Washington Post “miglior libro dell’anno 2023”.

Sempre il 16 settembre esce Il giorno che brucia (Einaudi) di Bret Anthony Johnston, romanzo che affronta la difficoltà di diventare adulti e il conflitto tra libertà e fanatismo attraverso una storia di amore e ribellione. Infine, il 23 settembre, Ersilia e le altre (Ponte alle Grazie) di Lucia Tancredi ripercorre con sensibilità storica la nascita dell’Unione Femminile, la prima organizzazione italiana per l’emancipazione delle donne, raccontando le storie di donne coraggiose che hanno immaginato un mondo differente.