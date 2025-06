Lo scorso anno è stata un’iniziativa particolarmente apprezzata dagli italiani: torna “Cinema in festa”, i biglietti delle sale scontatissimi.

L’industria cinematografica italiana si prepara a dare il via alla sesta edizione di “Cinema in Festa“, un evento che offre l’opportunità unica di vedere film al cinema a un prezzo straordinariamente accessibile. Questa iniziativa, promossa da ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive), gode del supporto del Ministero della Cultura (MiC) e si avvale della collaborazione dell’Accademia del Cinema Italiano, David di Donatello.

“Cinema in Festa” ha fatto il suo debutto nel 2022 e si protrarrà fino al 2026, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al grande schermo e rinvigorire la passione per il cinema.

“Cinema in festa”, torna l’iniziativa nelle sale

L’evento si svolgerà dal 8 al 12 giugno 2025, coprendo cinque giorni in cui il prezzo del biglietto sarà fissato a soli 3,50 euro. Questo prezzo speciale sarà valido in oltre 900 sale cinematografiche in tutta Italia, per un totale di circa 2800 schermi. La sesta edizione di “Cinema in Festa” si inserisce in un contesto di grande entusiasmo, alimentato dai risultati eccezionali ottenuti dal box office durante il week-end del 22-25 maggio, che si è rivelato il terzo miglior week-end dell’anno, con incassi che hanno superato i 10 milioni di euro e oltre un milione di spettatori.

Il trionfo di “Lilo e Stitch“, che ha registrato un incasso di oltre 7 milioni di euro e ha attratto più di 924.000 spettatori, ha segnato un momento cruciale per il mercato cinematografico italiano. Questo risultato straordinario, insieme agli altri successi come “Mission Impossible – The Final Reckoning” e “Fuori” di Mario Martone, ha non solo confermato la vitalità del settore, ma ha anche dimostrato che il pubblico italiano è pronto a tornare in sala, anche in un periodo di transizione tra primavera e estate.

Secondo il Presidente dell’ANEC, Mario Lorini, il week-end del 22-25 maggio ha visto 1.345.000 spettatori affollare le sale, un dato che evidenzia la crescita e la stabilità del mercato cinematografico italiano. Il successo di “Lilo e Stitch” è comparabile a quello di altri importanti mercati europei, come Francia e Germania, ponendo l’Italia in una posizione di rilievo nel panorama cinematografico internazionale. Questo risultato non solo è un motivo di orgoglio, ma rappresenta anche una chiara indicazione di come il cinema italiano stia ritrovando slancio dopo un periodo difficile.

All’interno di questo contesto, “Cinema in Festa” emerge come un’iniziativa fondamentale per incentivare il pubblico a tornare in sala. Grazie alla campagna “Cinema Revolution“, sostenuta dal MiC, l’estate 2025 si preannuncia come un periodo ricco di film di alta qualità e promozioni accessibili. L’iniziativa non si limita a offrire film a prezzi ridotti, ma mira anche a creare un ambiente cinematografico accogliente e stimolante, in grado di attrarre un pubblico variegato, dai cinefili più appassionati alle famiglie in cerca di intrattenimento.

Il cinema italiano, sostenuto da misure come il tax credit potenziato sulle spese di lancio, sta vivendo un momento di rinascita. Film come “Fuori” di Mario Martone, che ha registrato oltre 700.000 euro di incasso, dimostrano la potenza narrativa e creativa del nostro cinema. Questo film ha raggiunto la seconda migliore apertura di sempre per un’opera del regista napoletano, superando le aspettative e dimostrando che il pubblico è pronto ad abbracciare storie autentiche e di qualità.

Durante i cinque giorni di “Cinema in Festa”, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a una vasta gamma di film, dai blockbuster americani a opere italiane ed europee di grande valore. La programmazione si preannuncia ricca e diversificata, offrendo qualcosa per tutti i gusti. Le sale cinematografiche, rinnovate e pronte a ricevere il pubblico, saranno il palcoscenico ideale per questa celebrazione del cinema.

In questo momento di rinnovato entusiasmo, è fondamentale che le sale cinematografiche continuino a evolversi e a migliorare l’esperienza di visione. La qualità dell’offerta cinematografica, sia in termini di intrattenimento che di contenuto, resta un elemento chiave per attrarre e mantenere il pubblico. Con l’obiettivo di creare un’esperienza cinematografica che vada oltre la semplice visione di un film, è essenziale investire anche in nuove attività e iniziative che avvicinino il pubblico al grande schermo.

Il successo di “Cinema in Festa” e il clima di ottimismo che circonda il mercato cinematografico italiano dimostrano che il pubblico è pronto a tornare in sala, abbracciando un’esperienza condivisa che solo il cinema può offrire. Con l’avvicinarsi dell’estate e l’inizio di questa iniziativa, si attende un afflusso massiccio di spettatori, desiderosi di tornare a vivere l’emozione di un film sul grande schermo.