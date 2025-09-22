Chiunque abbia un forno in casa sa bene quanto sia utile in cucina e, allo stesso tempo, quanto possa diventare difficile da pulire. Gli schizzi di sughi, i vapori di cottura ei residui di grasso finiscono inevitabilmente ovunque, soprattutto sul vetro. Il problema si fa ancora più complicato quando lo sporco si deposita tra i due vetri della porta, creando aloni fastidiosi e una sensazione di trascuratezza.

Smontare l’anta per raggiungere quell’intercapedine sembra l’unica soluzione… ma in realtà c’è un metodo più semplice. Con un piccolo trucco e pochi oggetti di uso comune, puoi ottenere un vetro del forno limpido e brillante senza dover chiamare un tecnico o passare un pomeriggio intero tra viti e cacciaviti.

Pulire vetro del forno, il trucco che ti svolta la vita

Il segreto è usare un utensile lungo e sottile che ti permette di infilarti nello spazio tra i due vetri. Una vecchia gruccia di ferro è perfetta: basta raddrizzarla e piegare leggermente la punta per creare una sorta di gancio. In alternativa, puoi optare per un forchettone da griglia, un metro da sarta rigido o una tavolozza sottile. A questo utensile va fissato un panno in microfibra, che sarà il vero protagonista della pulizia: morbido, assorbente e soprattutto delicato sul vetro, non rischiando di graffiarlo.

Per sciogliere grasso e incrostazioni non servono prodotti chimici costosi. Un ingrediente che hai sicuramente in cucina fa al caso tuo, l’aceto di vino bianco o di mele. È uno sgrassante naturale potentissimo e ha anche proprietà igienizzanti. Se vuoi potenziarne l’efficacia, aggiungi un cucchiaio di bicarbonato di sodio, insieme formano una combinazione capace di eliminare anche lo sporco più ostinato.

Per procedere in modo efficace inizia spolverando l’interno con il panno asciutto fissato all’utensile, rimuovi la polvere ei residui leggeri tra i vetri. Bagna il panno nella soluzione di aceto e inseriscilo delicatamente nell’intercapedine, muovendolo più volte sulle zone sporche. Sostituisci il panno con uno pulito, inumidito solo con acqua, e passalo di nuovo tra i vetri per eliminare ogni residuo, poi con un ultimo panno asciutto, rimuovi l’umidità per evitare la formazione di aloni. Lasciare lo sportello del forno socchiuso per circa 1 ora così l’aria eliminerà l’odore di aceto e completerà l’asciugatura.

Con questo trucco semplice e naturale, il vetro del tuo forno tornerà a splendere senza la fatica di smontare nulla. Bastano pochi minuti, un po’ di ingegno e ingredienti che hai già a casa per ridare nuova vita al tuo elettrodomestico.