Il 25 dicembre è tradizionalmente dedicato alla famiglia, ma sempre più italiani scelgono di trascorrere parte della giornata fuori casa, approfittando delle iniziative culturali, musicali e ricreative che animano le grandi città.
Da Milano a Palermo, ecco una panoramica degli eventi più interessanti del giorno di Natale, tra musei aperti, concerti, mercatini e atmosfere suggestive.
Cosa fare il 25 dicembre nelle grandi città italiane: eventi imperdibili
A Milano, anche se i musei civici restano chiusi, alcune grandi mostre sono aperte il 25 dicembre nel pomeriggio.
- Aperto il 25 dicembre (14:30–18:30):
- Palazzo Reale con 4 mostre:
- Leonora Carrington
- Appiani. Il Neoclassicismo a Milano
- Art From Inside
- Man Ray. Forme di luce
- PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea con la mostra India. Bagliori e fughe
- MUDEC – Museo delle Culture con:
- M.C. Escher. Tra Arte e Scienza
- Installazione The Moment the Snow Melts di Chiharu Shiota
Torino è una delle poche città italiane che mantiene alcune aperture anche il giorno di Natale.
- Secondo GuidaTorino, alcuni musei restano aperti il 25 dicembre 2025, tra cui:
- Museo Nazionale del Cinema (apertura speciale)
- Museo Egizio (apertura pomeridiana)
- Palazzo Madama (apertura straordinaria)
- GAM – Galleria d’Arte Moderna (orari ridotti)
- (Gli orari variano, ma la fonte conferma l’apertura di più sedi.)
A Bologna quasi tutti i musei civici sono chiusi il 25 dicembre, ma ci sono eccezioni.
Secondo BolognaToday, il Museo Civico è aperto il 25 dicembre dalle 9:30 alle 12:30.
Inoltre resta aperto anche il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Umberto
A Roma i musei civici sono chiusi il 25 dicembre.
Tuttavia restano attivi:
- Presepi in Vaticano (visitabili anche il 25)
- Luminarie e mercatini
- Eventi musicali e spettacoli (programma comunale)
A Napoli il 25 dicembre è ricco di eventi.
- Concerto di Natale al Duomo alle 20:00 con i Cantori di Posillipo
- Mercatini di Natale a Pietrarsa (aperti il 25)
- Rassegna “Napoli Città del Natale” con oltre 50 eventi gratuiti attivi anche il 25 dicembre
- I musei statali sono chiusi il 25 dicembre, come da comunicazione MiC.
A Bari il Natale è molto attivo. Aperto il 25 dicembre:
- Museo Civico di Bari (9:30–12:30)
- Eventi attivi:
- Villaggio di Babbo Natale in Piazza Umberto (aperto anche il 25)
- Eventi musicali e iniziative del programma “Christmas Around the World”
In Sicilia molti musei regionali restano aperti durante le feste, anche il 25 dicembre.
- Palazzo Abatellis
- Museo Salinas
- Palazzo Bonocore
- Parchi archeologici regionali
Il 25 dicembre ci sono dunque tanti eventi culturali in programma: molte città italiane offrono mostre, musei e iniziative realmente aperte.