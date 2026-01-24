Il weekend del 24 e 25 gennaio si presenta ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento tra le principali città italiane, con una proposta variegata che spazia da mostre e festival a performance artistiche e clubbing di qualità.

Gli eventi da non perdere nel weekend del 24 e 25 gennaio

A Milano, la scena artistica si concentra su BASE, che ospita da venerdì a domenica l’evento The Art Chapter – Milano Art Book Fair 2026. Questa fiera dell’editoria d’arte contemporanea si distingue per un’impostazione narrativa e collaborativa, con la presenza di ospiti nazionali e internazionali, talk, firmacopie, musica dal vivo, performance e workshop. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra BASE Milano e Studio Boîte, si configura come uno degli appuntamenti più stimolanti e innovativi per chi cerca eventi culturali durante il weekend, con attività che si sviluppano sia durante il giorno sia come preludio alle serate milanesi.

Il sabato sera si anima con la celebrazione di una delle realtà più longeve e significative del clubbing cittadino: Take it Easy 16 Years Anniversary presso Arca. Un evento che ripercorre sedici anni di musica e comunità, con protagonisti come DJLMP, Bugsy e Dirty Channels, e con una selezione di foto d’archivio che raccontano la continuità e l’evoluzione di questa one-night settimanale. La ricorrenza sottolinea l’importanza di una scena musicale che, nonostante le trasformazioni del panorama notturno, mantiene intatto il suo spirito e la sua fanbase.

Per un finale più classico, domenica 25 gennaio alle 15:30 il Balletto di Milano presenta al Teatro Lirico Giorgio Gaber (Via Larga 14) lo spettacolo di danza Romeo e Giulietta. Dopo il successo internazionale in Cina e Cipro, questa produzione torna a Milano con un allestimento che unisce la tradizione del balletto classico a una sensibilità contemporanea, offrendo un’esperienza culturale di alto livello.

A Roma, il weekend si anima con il Tattoo Fest presso gli spazi del Brancaleone, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio. Questa manifestazione trasforma il tatuaggio in un vero e proprio linguaggio espressivo, raccontando storie di comunità e di identità attraverso un’atmosfera da fiera, tipica della vitalità romana.

Per chi desidera un’esperienza diversa, a Torino sabato 24 gennaio si propone un workshop di ceramica dal titolo Ceramica tra racconti di viaggio & pennellate, presso Naif (Via Luigi Tarino 16). Dalle 10:00 alle 12:00, questo laboratorio informale permette di dedicarsi alla pittura su ceramica, ispirandosi a racconti di viaggio e favorendo la condivisione in un contesto rilassato. I partecipanti potranno così creare un oggetto unico e personale, un ricordo tangibile da portare a casa.

Infine, per chi desidera anticipare l’atmosfera del weekend, venerdì 23 gennaio il Peter Pan di Torino inaugura i suoi venerdì con il ritorno di Clorophilla. L’evento prevede allestimenti, spettacoli e una selezione musicale curata da DJ di fama internazionale come Mappa, Piero Pirupa e Tanja Monies. In particolare, Piero Pirupa porta con sé un’esperienza consolidata nei club e nei festival di rilievo, offrendo set che hanno segnato le stagioni più recenti della musica elettronica.