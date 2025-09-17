La settimana dal 22 al 28 settembre si presenta ricca di sfide e opportunità per alcuni segni zodiacali. Mentre altri devono affrontare momenti di tensione in amore e sul lavoro. Di seguito, l’analisi dettagliata delle previsioni astrologiche con le pagelle per ogni segno.

Il quadro complessivo della settimana invita quindi i segni a un’attenta gestione delle relazioni e delle risorse, valorizzando le opportunità offerte dagli astri e mantenendo un atteggiamento prudente ma propositivo.

Tra nuove conoscenze e tensioni da gestire

Per la Bilancia, l’influsso di Marte invita alla cautela, soprattutto per i single reduci da delusioni. Tuttavia, la settimana favorisce nuove amicizie e incontri interessanti con segni come Gemelli, Acquario e Leone. Nelle coppie, il sentimento solido può superare eventuali dissidi, che spesso nascono da questioni economiche o lavorative. Sul fronte professionale, l’energia di Giove stimola la risoluzione di problemi legali o contrattuali e annuncia cambiamenti importanti, come la conclusione di partnership o modifiche di percorso lavorativo. È fondamentale prendere decisioni ponderate in questo momento. Voto: 8

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una settimana movimentata, con possibili discussioni sia in ambito amoroso che professionale. I single potrebbero sentirsi agitati e reagire impulsivamente a chi non mantiene le promesse. La pazienza sarà indispensabile, soprattutto giovedì, giornata nella quale è consigliabile prestare particolare attenzione agli eventi. Per le coppie, si prospetta un distacco passeggero, non una crisi definitiva. Sul lavoro, la settimana è di grande rilievo: si potranno raggiungere obiettivi importanti, anche se la mancanza di stimoli nuovi e strategie innovative rappresenterà una sfida. Voto: 7

Il periodo per il Sagittario è caratterizzato da un umore altalenante, dovuto a questioni sentimentali irrisolte da luglio che ora iniziano a chiarirsi. I single potrebbero aver incontrato una persona speciale ma rimangono indecisi, mentre le coppie potrebbero aver vissuto momenti di freddezza nell’intimità, destinati a migliorare. Le influenze astrali riaccendono la passione, ma le distrazioni esterne potrebbero ostacolare l’armonia. Sul lavoro non è il momento di decisioni drastiche: sono previsti confronti accesi con superiori, senza però supporto esterno. Meglio evitare collaborazioni rischiose. Voto: 7

Il Capricorno, soprattutto se single e reduce da una delusione, è spinto da Marte a lottare per le nuove relazioni, con la raccomandazione di evitare persone emotivamente inaccessibili o già impegnate. Mercoledì e giovedì saranno giorni ideali per riflettere sul futuro sentimentale. Nelle coppie, la tensione del mese precedente si attenua, favorendo maggiore armonia e vicinanza, soprattutto tra giovedì e venerdì. In ambito lavorativo, i cambiamenti estivi cominciano a dare frutti concreti: un atteggiamento proattivo e fiducioso porterà riconoscimenti e avanzamenti significativi. La fortuna è dalla vostra parte. Voto: 9

L’Acquario è chiamato a vivere con cautela le nuove conoscenze, poiché da agosto alcune relazioni mostrano crepe. Il desiderio di indipendenza si fa sentire, specialmente di fronte a partner troppo possessivi. Nelle coppie, potrebbero emergere divergenze da affrontare con calma per evitare discussioni. Sul lavoro, la settimana si preannuncia intensa ma con possibilità di recupero. Il bisogno di cambiamento è forte, soprattutto in relazione a colleghi o collaboratori con cui i rapporti sono difficili. Voto: 9

Per i Pesci, domenica sarà una giornata particolarmente favorevole per avvicinare una persona d’interesse, grazie a una Luna carica di passione. I single, nonostante l’influsso positivo degli astri, dovranno ancora fare i conti con delusioni passate e preferiranno prendersi del tempo. Le coppie potrebbero attraversare momenti di insoddisfazione, soprattutto a causa dell’opposizione di Mercurio, che richiede una gestione oculata delle finanze. Sul lavoro, invece, arriveranno conferme importanti: chi ha un’attività autonoma potrà beneficiare di diversi vantaggi nelle prossime settimane, anche se la stanchezza si farà sentire. Voto: 9