La ristorazione è sempre più protagonista della televisione italiana. Sono diverse, infatti, le trasmissioni dedicate al mondo dei ristoranti come 4 Ristoranti di Alessandro Barbieri ma anche Little Big Italy di Francesco Panello che si sono uniti ai talent show culinari tra cui spicca Masterchef Italia, da anni in onda su Sky. Da qualche anno, proprio uno dei giudici di Masterchef è alla guida di un altro format dedicato agli alberghi.

Bruno Barbieri, infatti, gira l’Italia con 4 Hotel con cui va alla guida dei migliori alberghi che si trovano sul territorio italiano. Il format è tornato recentemente in onda con una nuova stagione e le scintille non sono mancate. A far perdere la pazienza a Barbieri è stata una cameriera.

4 Hotel, scoppia la lite: cos’è successo a Bruno Barbieri

Nel corso di una puntata di 4 Hotel, dopo la presentazione del posto da parte di una cameriera di uno degli alberghi protagonisti, Bruno Barbieri ha provato a rompere la tensione chiedendole se presentasse il posto a tutti i clienti. Una domanda che, tuttavia, ha indispettito la cameriera come mostra un video pubblicato su Tik tok e che è diventato virale scatenando i commenti degli utenti.

“L’ho fatta arrabbiare signorina?”, chiede poi lo chef che si appresta a fare la sua ordinazione trovandosi, tuttavia, di fronte una cameriera visibilmente infastidita. La cameriera, però, nega spiegando di essere tranquillissima e aggiungendo di essere pronta per l’ordinazione.

“Ripasso per prendere le ordinazioni o volete ordinare già adesso”, chiede la donna. “Possiamo ordinare già adesso”, risponde Barbieri che poi chiede di poter avere un carcadè, due uova fritte, un piccolo toast ben cotto con prosciutto cotto e doppio formaggio.

Barbieri, però, nota il fastidio nella cameriera e chiede ancora: “L’ho fatta arrabbiare signorina?”. “No assolutamente”, è la risposta della donna che poi continua a prendere l’ordinazione dello chef per poi passare agli altri ospiti. L’atteggiamento della donna ha letteralmente scatenato i commenti degli utenti che, sotto il video, non risparmiano critiche alla professionalità e all’ospitalità della cameriera.

“Se fa così con Barbieri e davanti alle telecamere, figuriamoci con gli altri clienti”, scrive un utente. “Andrei lì solo per questa cameriera”, aggiunge un altro ironizzando sull’accaduto. “Una cameriera è lì per lavorare e non per farsi mancare di rispetto dal cliente. Quindi ben venga che abbia risposto e rimesso a posto il cliente. Dopodiché si deve riprendere un servizio professionale e non girare le pagine con quell’atteggiamento”, è il commento di un altro utente che ha criticato l’atteggiamento dello chef.