Natale è il momento perfetto per regalare – o regalarsi – un libro. Un gesto semplice ma sempre significativo, capace di racchiudere emozioni, storie e mondi interi in un pacchetto da scartare sotto l’albero.

Quest’anno abbiamo selezionato dieci titoli che attraversano i generi con audacia: romanzi di formazione, biografie musicali, saghe familiari, noir contemporanei e persino guide che intrecciano scienza ed esperienza quotidiana.

10 libri da regalare, o regalarsi, per questo Natale

Un mosaico di atmosfere che spazia dalla narrativa intimista al weird inquieto, dal memoir al romanzo storico. In queste pagine si incontrano personaggi in fuga, eroine determinate, ricordi che tornano a bussare e misteri che chiedono di essere decifrati. Dieci letture che diventano anche dieci idee regalo perfette per amici, amiche, amori e chiunque si voglia sorprendere con un dono intelligente e sempre gradito.

Ghiacciai di Alexis M. Smith

Un romanzo di formazione delicato e poetico. Isabel, ventenne, raccoglie storie attraverso oggetti destinati a sparire, mentre i ghiacciai dell’Alaska e una cartolina di Amsterdam mai visitata diventano simboli di memoria e fragilità. Un viaggio breve ma intenso, che richiama atmosfere alla Duras e Woolf, perfetto per chi ama la narrativa intimista e riflessiva.

Memorie di un giovane medico di Michail Bulgakov

Un classico che torna a parlare con forza. Vladimir Bomgard, appena laureato, affronta casi disperati in un ospedale isolato della Russia post-rivoluzionaria. Tra amputazioni e tracheotomie, cresce la sua reputazione ma anche l’ombra dell’isolamento e della dipendenza. Un libro che unisce il fascino della scrittura di Bulgakov alla tensione di un memoir medico intriso di tormento.

Bon. The Last Highway di Jesse Fink

La biografia musicale che ogni appassionato di rock dovrebbe leggere. Jesse Fink ricostruisce gli ultimi giorni di Bon Scott, frontman degli AC/DC, e il mistero che circonda la nascita di Back in Black. Testimonianze rare e documenti inediti svelano un volto fragile e umano del mito. Un regalo ideale per chi ama la musica e le storie che ne hanno cambiato la storia.

Agata Goodbye di Sofia Bianchini

Un romanzo contemporaneo che intreccia amicizia e migrazione. Caterina parte da Milano per Londra, ma l’amica Agata sembra svanita nel nulla. Tra messaggi ignorati e sogni infranti, la protagonista si confronta con la città e con sé stessa negli anni che precedono la Brexit. Una storia di ricerca e resilienza, perfetta per chi ama le narrazioni urbane e generazionali.

Il bello degli ormoni di Monica Germani e Chiara AmatiUn saggio divulgativo che unisce scienza e vita quotidiana. Le autrici mostrano come gli ormoni influenzino corpo, emozioni e relazioni, proponendo 21 passi pratici per ritrovare equilibrio e fiducia. Una guida utile e chiara, che diventa anche un dono prezioso per chi vuole prendersi cura di sé con consapevolezza.

Comprensorio Rossolago di Chiara Moscardelli

Un noir ironico e avvincente. Olga Bellomo, tatuatrice eccentrica, si ritrova coinvolta in un’indagine dopo il ritrovamento di un corpo in un bidone. Tra amici stravaganti e segreti sepolti, la protagonista affronta vendette e misteri. Moscardelli mescola tensione e leggerezza, regalando un giallo perfetto per chi ama il genere ma cerca anche un tocco di originalità.

Io sono Cleopatra di Natasha Solomons

Un romanzo storico che restituisce voce a una delle figure più iconiche dell’antichità. Cleopatra racconta la propria vita tra intrighi, matrimoni forzati e tensioni con Roma. La narrazione in prima persona rende la regina vicina e potente, trasformando la storia in un racconto vibrante di coraggio e destino. Un titolo imperdibile per chi ama la storia antica e le grandi biografie romanzate.

Oltre la soglia di Arthur Machen

Un classico del fantastico e del weird. Machen, ammirato da Borges e Henry Miller, esplora misteri che non trovano risposte, aprendo spiragli su realtà inquietanti. Racconti che iniziano dove altri finirebbero, capaci di turbare e affascinare. Un regalo perfetto per chi ama il lato oscuro della letteratura e le atmosfere visionarie.

Memoria di casa di Gustavo Zagrebelsky

Un memoir familiare che intreccia radici piemontesi e nostalgie russe. In una villa che ricorda una dacia, la famiglia evoca ricordi di mare, esili e guerre. Zagrebelsky ricostruisce la storia di Jean e Lisín, intrecciando differenze culturali e memorie intime. Un libro che unisce storia e sentimento, ideale per chi ama le saghe familiari e la scrittura raffinata.

Mi chiedo quando ti mancherò di Amanda Davis

Un romanzo di formazione intenso e doloroso. Faith, segnata dal bullismo, fugge reinventandosi come Annabelle nel mondo nomade dei circensi. Tra identità nuove e fantasmi interiori, la protagonista cerca riscatto e libertà. Una storia potente sul tema dell’autenticità e della rinascita, perfetta per giovani lettori e per chi ama le narrazioni di resilienza.

Dieci titoli, dieci mondi diversi. Dal fascino dei ghiacciai alla voce di Cleopatra, dalle indagini noir alle memorie familiari, ogni libro diventa un dono che parla di emozioni e di storie universali. Regalare un libro a Natale significa regalare tempo, immaginazione e compagnia: un gesto che non passa mai di moda.