Il Paradiso delle Signore è l’amata soap Rai che in tanti seguono con grande passione. Nel corso di questo mese di dicembre, tuttavia, ci sarà uno stop di tre giorni. Prima di scoprire quando non andrà in onda la soap, facciamo un recap degli ultimi episodi della soap.

La Contessa Adelaide Di Sant’Erasmo sta mettendo in atto una terribile vendetta nei confronti di Marcello Barbieri. Come ben sa chi ha seguito le puntate precedenti, i due sarebbero dovuti convolare a nozze il 25 ottobre, ma Barbieri ha scoperto di essere innamorato della giornalista Rosa Camilli, ragion per cui ha lasciato la nobildonna, un giorno prima del matrimonio.

Adelaide è stata molto male, per poi riprendersi e giurare vendetta nei confronti dell’imprenditore. La donna gli ha tolto tutto e, nelle scorse puntate, ha persino finto di tentare il suicidio, pur di impedirgli di sposarsi con Rosa Camilli. Il piano ha funzionato, perché i due hanno rimandato le nozze.

Intanto, Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo, lasciando Roberto senza parole. La giovane non ha idea di essere una mera copertura, per il compagno, per non rivelare la sua omosessualità. Nel frattempo, Cesare ha scoperto che Johnny vive con sua cugina Delia e con Irene. L’uomo ha fatto notare a quest’ultima che la cosa sia piuttosto sconveniente, in quanto si tratta di una convivenza con un uomo che non è il suo compagno.

Il Paradiso delle Signore 10, quando non va in onda la soap: tre giorni di stop

Come spesso accade in questo periodo dell’anno, la Rai sospenderà la messa in onda della suddetta soap di Rai 1.

Quest’anno, ci saranno tre giorni di stop, ossia il 24, 25 e 26 dicembre 2025. La soap, che va in onda dal lunedì al venerdì ore 16:10, tornerà dunque sugli schermi il 29 dicembre 2025 ore 16:10. Al posto della soap di Rai Uno andrà in onda un altro programma, nei giorni 24/25/26.

Per il momento non ci sono ancora notizie sulla trasmissione che sostituirà, in questi giorni il Paradiso, ma non dovrebbe trattarsi di programmi come La volta buona o La vita in diretta. Di solito, in queste occasioni, la Rai è solita mandare in onda film per famiglie, pensati per il periodo natalizio.

Il Paradiso tornerà quindi il 29 dicembre, con la puntata 77 e scopriremo che cosa accadrà ai vari personaggi. In particolare, si assisterà alle vicende di Marcello, che avrà grandi problemi con la Contessa Di Sant’Erasmo e di conseguenza, tali problematiche si rifletteranno sul suo rapporto con Rosa. Vedremo, dunque, che cosa succederà.