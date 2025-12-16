Sul fronte della guerra tra Ucraina e Russia stanno diventando sempre più frequenti soluzioni belliche realizzate artigianalmente. Armi a tutti gli effetti che si stanno rivelando utili in particolari situazioni. Tra i mezzi definiti ‘particolari’ e che hanno sollevato stupore ed interesse in rete c’è una BMW trasformata in lanciarazzi. E’ apparsa sul web in queste ore ed il video in breve è diventato virale.

Il video della BMW trasformata in lanciarazzi

Al momento secondo quanto dichiarato dal fronte ucraino si tratterebbe del primo modello di berlina trasformato in MLRS, ovvero il sistema lanciarazzi multiplo. Il veicolo sarebbe in dotazione al 7mo battaglione della 114ma Brigata di difesa territoriale. E’ equipaggiata di tre binari montati sulla parte anteriore di una BMW E-38, la serie 5 o 7 della casa tedesca, utilizzata per lanciare i “BM-21 Grad” razzi da 122mm.

Nothing to see here, just a Ukrainian mini-MLRS mounted on a BMW E38 A vehicle of the 7th Battalion of the 114th Territorial Defense Brigade has been fitted with three launch rails from a BM-21 ‘Grad’ for 122 mm rockets. Such improvised combat vehicles are used to deliver… pic.twitter.com/3GdFxMI998 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 13, 2025

Come funziona il sistema missilistico

Si tratta di un sistema missilistico guidato da remoto attraverso un tablet dal quale i soldati ucraini, una volta posizionato il mezzo per l’attacco, azionano i comandi per sferrare l’offensiva. Veicoli di fabbricazione artigianale, comunque alta ingegneria bellica. Sono generalmente utilizzati per attacchi rapidi ed improvvisi contro il nemico, come anche l’abbattimento dei droni.

Azioni rapide prima del ritiro immediato. Al momento è l’unico sistema MLRS installato su una berlina. In fase di lancio il proiettile può raggiungere fino alla velocità di 200 chilometri orari ed è in grado di colpire bersagli distanti tra gli 8 e 20 km.