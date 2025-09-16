Poste Italiane ha lanciato una promozione per i nuovi clienti BancoPosta, aprendo un conto corrente si può azzerare il canone fino a 24 mesi. L’iniziativa riguarda chi non possiede già un conto BancoPosta e offre la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni, sia recandosi in ufficio postale che online.

Una nuova offerta che mira ad attirare nuovi clienti, verso un istituto bancario sempre più importante nel panorama economico italiano, scelta già da migliaia. Una strategia di mercato che porterà sicuramente nuovi flussi verso le casse dell’azienda e più risparmi e garanzie per i nuovi clienti.

BancoPosta, adesso sarà gratuito

Stando all’annuncio di Poste Italiane, saranno a breve disponibili quattro nuove opzioni, Start Giovani, Start, Medium e Plus, indirizzate verso specifici tipi di clienti. Aprendo una delle prime tre online entro il 31 ottobre 2025 con il codice “PROMODIGITAL25”, il canone sarà azzerato per i primi dodici mesi.

I dodici mesi successivi possono essere gratuiti se sul conto viene accreditato almeno 600 euro al mese o se il saldo disponibile è di almeno 5.000 euro. Una possibilità concreta di ridurre le spese di gestione mensili e risparmiare più di qualche semplice euro a fine anno.

Il conto Start Giovani è dedicato a chi ha tra i 18 e i 30 anni, con un canone mensile di 2 euro. Questo sarà gratuito per il primo anno grazie alla promozione e nei dodici mesi successivi, resterà gratuito se si rispettano le condizioni contrattuali.

Con il conto si ricevono anche una carta Postepay, prelievi dagli sportelli Postamat, bonifici e Postagiro online e un carnet di assegni. Un conto completo e con diversi servi aggiunti dedicato ai più giovani che vogliono costruirsi un futuro più stabile e concreto.

Il conto Start, con un canone mensile di 7 euro, può essere azzerato nello stesso modo utilizzando il codice promozionale. Anche carta di debito, prelievi Postamat e bonifici online sono inclusi e per chi riceve accrediti o mantiene un saldo elevato, il canone resta gratuito.

Il conto Medium costa normalmente 8 euro al mese ma beneficia della stessa promozione che lo azzera per 24 mesi gratuiti. Offre servizi analoghi, tra cui carta Postepay per ogni intestatario, tra cui carta Postepay per ogni intestatario prelievi Postamat e bonifici online, mantenendo la possibilità di azzerare il canone come gli altri.

Il conto Plus, invece, ha un canone di 10 euro e include carta di debito e carta di credito ed escluso dalla promozione. Il canone può essere ridotto grazie ad accrediti, saldo minimo o altre condizioni specifiche come partita Iva o conto Business Link.