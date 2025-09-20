Una misura di supporto per le famiglie italiane in difficoltà economiche. Questo programma, che prevede l’assegnazione di 500 euro a oltre un milione di nuclei familiari, si inserisce nel più ampio contesto di misure di contrasto alla povertà, contribuendo ad alleviare il peso delle spese quotidiane per chi ha un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Le amministrazioni comunali hanno tempo fino al 9 ottobre per verificare e consolidare i dati dei beneficiari. Solo dopo questa fase, che include il controllo delle informazioni e la validazione dei nominativi, sarà possibile procedere all’attivazione delle card. Gli utenti selezionati riceveranno una Postepay prepagata su cui sarà caricato il contributo, da utilizzare entro il 28 febbraio 2026.

Convenzioni con la grande distribuzione: i supermercati coinvolti

Una delle novità più significative per il 2025 riguarda le convenzioni siglate dal Ministero dell’Agricoltura (Masaf) con le principali catene della grande distribuzione. Tra i nomi già confermati figurano Coop, Conad e vari punti vendita legati a Federdistribuzione. L’accordo prevede che i beneficiari della Carta Dedicata a te possano usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti di prima necessità, direttamente alla cassa.

Inoltre, la carta potrà essere utilizzata non solo nei supermercati, ma anche per l’acquisto di carburante e per gli abbonamenti ai trasporti locali, rendendola un supporto fondamentale per le famiglie con difficoltà economiche.

Il programma è destinato esclusivamente alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro, aggiornato al 12 agosto 2025. Non sono necessari moduli da compilare, poiché l’assegnazione della carta avviene in modo automatico. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che già percepiscono altre forme di assistenza, come il Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di Inclusione, la Carta Acquisti, o trattamenti legati alla disoccupazione.

In caso di parità di ISEE, la priorità viene data alle famiglie più numerose, in modo da assicurare che i benefici arrivino a chi ne ha maggiormente bisogno.

La Carta Dedicata a te potrà essere utilizzata per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti alimentari essenziali, tra cui carni (suine, bovine, avicole, ovine), pesce fresco, tonno e conserve di carne, latte e derivati, uova, pasta, riso, cereali, legumi, frutta e verdura fresca e surgelata, prodotti da forno, dolci e biscotti, alimenti per bambini e prima infanzia, incluse formule per lattanti, oli d’oliva, zuccheri, cacao, caffè, tè Gli alcolici sono esclusi dalla lista di acquisti ammessi.

Una volta attivata la carta, il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025. Se non utilizzata entro questa data, il beneficio verrà perso. L’intero importo, invece, deve essere speso entro il 28 febbraio 2026, dando alle famiglie tempo sufficiente per pianificare gli acquisti necessari.