Quando si parla della Toscana si pensa immediatamente a Firenze che con la chiesa di Santa Croce, i Giardini di Boboli, gli Uffizi, la casa di Dante Alighieri, Il Ponte Vecchio, solo per citare alcuni dei luoghi più famosi, attira, ogni anno, milioni di turisti. In realtà, in Toscana, sono tante le città che meritano una visita e non solo una toccata e fuga.

E’ il caso di questa città che si trova a circa un’ora di distanza da Firenze e a mezz’ora da Pisa. Si tratta di un posto davvero suggestivo, ricco di fascino per i monumenti che è possibile visitare ma anche per il divertimento che offre non solo ai giovani, ma agli amanti della musica.

Una delle perle della Toscana: perché visitare Lucca

Lucca rappresenta una validissima alternativa alle altre città d’arte della Toscana. E’ chiamata anche la città delle 100 chiese per l’elevato numero di edifici religiosi presenti ma anche come “La Città dei Mercanti e dei Tessitori”. Il centro storico, invece, è unico nel suo genere perché conserva perfettamente la cinta muraria cinquecentesca ed edifici che risalgono ad epoche diverse.

Lucca è così la meta ideale per trascorrere un weekend di relax senza rinunciare, però, a scoprire luoghi unici. Dalla Torre Guinigi o dalla Torre delle Ore che è ancora più alta potete ammirare la città dall’alto regalandovi uno spettacolo davvero mozzafiato.

Tra gli edifici storici e religiosi da visitare spiccano sicuramente il Duomo di Lucca o la Cattedrale di San Martino al cui interno potete ammirare opere artistiche di grande valore come La Madonna in Trono col Bambino e Santi di Domenico Ghirlandaio, l’Ultima Cena di Tritonetto, il Monumento funebre a Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia e il Tempietto del Volto Santo dove è custodito il Volto Santo di Lucca.

Bellissime, poi, le Mura di Lucca che rappresentano un patrimonio artistico e urbanistico tra i più importanti d’Europa ospitando anche un parco di rara bellezza.

Per gli amanti della natura, poi, merita sicuramente una passeggiata l‘orto botanico di Lucca che ospita centinaia di specie di piante diverse, alberi secolari e la Banca regionale del Genoplasma. Tra le altre attrazioni, poi, spiccano la Chiesa di San Michele, Torre Guinigi e la Torre delle Ore.

Lucca è una meta ideale in tutti i periodi dell’anno ma per gli amanti della musica, il periodo perfetto per organizzare un weekend tra giugno e luglio quando si svolge il Lucca Summer Festival con tantissimi concerti di artisti nazionali e internazionali.