Momenti di tensione durante la puntata di venerdì 19 settembre del programma 4 di Sera, quando la giornalista Anna Belotti ha subito un improvviso malore mentre era in diretta televisiva. L’episodio si è verificato durante un’intervista a un giovane del pubblico, in un contesto che affrontava il delicato tema del genocidio a Gaza.

Malore in diretta durante l’intervista sul genocidio a Gaza

Anna Belotti stava conducendo un’intervista a un ragazzo presente in studio, che aveva preso posizione contro le violenze in corso a Gaza dichiarando: «Siamo scesi in piazza per opporci a questo schifo». Dopo aver ringraziato il giovane per il suo contributo, la giornalista ha mostrato segni di malessere: si è appoggiata al ragazzo, barcollando, fino a svenire completamente. L’intervistato ha immediatamente percepito la gravità della situazione esclamando: «Oddio, oddio».

La regia è intervenuta tempestivamente, interrompendo l’inquadratura e passando il controllo al conduttore Paolo Del Debbio, che ha preso la parola per rassicurare il pubblico da casa: «Ha avuto solo un abbassamento di pressione». La pronta reazione dello staff ha evitato che la situazione degenerasse, e l’attenzione si è subito concentrata sulla salute di Belotti.

I primi aggiornamenti da Paolo Del Debbio

Alla ripresa della trasmissione, Paolo Del Debbio ha spiegato che episodi di questo tipo possono accadere durante dirette particolarmente impegnative dal punto di vista fisico e emotivo, soprattutto quando si è in piedi a lungo: «A parte i vecchietti come me abituati a queste situazioni, può capitare un momento di abbassamento di pressione, aggravato dalla tensione e dal clima». Il conduttore ha rassicurato i telespettatori sulle condizioni di salute della giornalista, confermando che si stava riprendendo bene.

Nel corso della chiusura della puntata, Del Debbio ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando la necessità di un periodo di riposo per Anna Belotti: «Ora c’è un bel weekend in cui sarà obbligata dal sottoscritto al riposo assoluto, così potrà tornare la prossima settimana a fare le sue interviste con la consueta energia».

L’episodio ha sottolineato la professionalità e la prontezza del team di 4 di Sera, che ha gestito con efficienza la situazione imprevista senza compromettere la trasmissione, mantenendo alta l’attenzione sui temi trattati.