Un giovane spagnolo trasferitosi in Germania per lavoro ha deciso di condividere su TikTok la sua esperienza di spesa, mostrando cosa è riuscito ad acquistare con appena 15€. La sua sorpresa, positiva, ha attirato l’attenzione di centinaia di migliaia di utenti e ha acceso il dibattito sui costi della vita in Europa.

Dal 2022 a oggi, il tema del costo della vita in Europa è spesso al centro delle conversazioni, soprattutto quando si confrontano economie differenti. Molti ritengono che vivere nei paesi del Nord Europa sia sempre più costoso, ma l’esperienza di Alex, camionista spagnolo, mette in discussione questa percezione comune.

La scoperta al supermercato tedesco

Alex, che documenta i suoi viaggi e la vita con il suo cane Dante sul profilo TikTok @alextensso, si trovava in Germania per lavoro quando ha deciso di fermarsi in un supermercato Edeka. In video diventato virale, il giovane mostra la sua reazione davanti ai prezzi: “Pensavo che con salari più alti tutto fosse più caro, invece non è così”, racconta, sottolineando la sua incredulità. In un primo momento Alex ha pensato che fossero offerte speciali, ma presto ha capito che quei prezzi erano normali.

Cosa è riuscito a comprare con 15 euro

Non è stato solo il costo sorprendentemente basso a stupirlo, ma anche la quantità di prodotti che ha potuto portare a casa. “Con 15 euro in Spagna non comprerei nemmeno un pacchetto di patatine”, commenta Alex, mentre in Germania riesce a riempire una borsa intera di generi alimentari.

Tra gli articoli acquistati:

Dentifricio di marca: 1,79€

Yogurt alla ciliegia (500 g): 1,11€

Sei mele: 1,99€ (circa 30 centesimi l’una)

Dieci uova: 2€

Hummus piccante e bevande energetiche: 0,99€ ciascuno

Non sono mancati piccoli piaceri, come un litro di succo multivitaminico per 1,49€, patatine stile Pringles per 1,69€ e pan di Spagna a 1€. “Non riuscivo a credere che tutto fosse così economico”, commenta Alex, mostrando il suo carrello pieno.

Una spesa completa con meno di 18 euro

Oltre ai prodotti di base, Alex ha aggiunto altri alimenti come kefir, fiocchi di riso con latte, marmellata, ravioli in scatola da 800 grammi e cipollotti, tutti acquistati a circa 1€ l’uno. Alla fine della spesa, il totale è stato di 17,62€, sufficiente per riempire una borsa intera di generi alimentari. “Mi sono un po’ lasciato andare, ma con meno di 18 euro ho fatto una spesa completa”, ha aggiunto soddisfatto.

Smentito un mito comune: vivere all’estero non è sempre più caro

Alex ha concluso il video con una riflessione che ha colpito molti follower: “Spesso pensiamo che l’estero sia sempre più costoso, ma non è così”. La sua esperienza dimostra che un tenore di vita più alto non implica necessariamente prezzi più elevati per i prodotti di uso quotidiano. In alcuni casi, infatti, vivere in Germania può risultare addirittura più conveniente rispetto alla Spagna, sfatando il luogo comune secondo cui salari più alti significherebbero automaticamente maggiori spese quotidiane.