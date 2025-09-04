Da Eurospin arriva una promozione imperdibile che coinvolge l’acquisto di un elettrodomestico a un prezzo simbolico, rendendo questa settimana particolarmente vantaggiosa per chi desidera fare la spesa o rinnovare utensili domestici utili anche per i viaggi e le attività sportive.

L’offerta esclusiva di Eurospin: elettrodomestico a 1 euro con spesa minima

Eurospin, noto per la sua vasta gamma di prodotti alimentari a prezzi competitivi, amplia la sua offerta coinvolgendo articoli per la casa e piccoli elettrodomestici. Dal 5 al 6 settembre, con una spesa minima di 35 euro, sarà possibile aggiungere solo 1 euro per portarsi a casa un asciugacapelli dal manico pieghevole. Questo dispositivo, ideale per chi viaggia o frequenta la palestra, offre tre livelli di temperatura, due velocità, funzione colpo d’aria fredda e una potenza variabile tra 1800 e 2200 watt, con una lunghezza compatta di 27 centimetri.

L’iniziativa è valida solo per una unità per cliente, anche se si possiedono più scontrini o uno scontrino cumulativo che raggiunge la soglia di spesa richiesta. Tuttavia, non vengono considerati ai fini della promozione gli acquisti di ricariche telefoniche, gift card, libri e riviste. Il ritiro dell’elettrodomestico dovrà avvenire lo stesso giorno della spesa presso la cassa del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

In questo periodo di fine estate e inizio autunno, Eurospin propone una selezione di prodotti alimentari ideali per chi si prepara a viaggi brevi o gite fuori porta, con prezzi molto competitivi. Tra le offerte più interessanti si segnalano i frollini ai 4 cereali a 1,35 euro per confezioni da 300 grammi, croissant a 1,89 euro e crostate con crema di nocciole a 1,79 euro, perfetti per una colazione o una merenda di qualità senza spendere troppo.

In parallelo, il supermercato ha attivato le promozioni Back to School, dedicate a studenti e famiglie in vista della ripresa delle attività scolastiche. Quaderni a 0,99 euro, matite e temperini a 1,99 euro, zaini a 16,99 euro e astucci dai 3,99 ai 7,99 euro rappresentano un’opportunità concreta per risparmiare sull’occorrente scolastico. Questa combinazione di offerte permette quindi ai clienti di riempire il carrello con prodotti utili e di qualità, raggiungendo facilmente i 35 euro necessari per usufruire della promozione sull’asciugacapelli.

Per approfittare al massimo di questa iniziativa Eurospin, è consigliabile pianificare la spesa includendo sia prodotti alimentari di uso quotidiano sia articoli stagionali, come quelli per la scuola o per attività sportive. L’elettrodomestico a 1 euro rappresenta un valore aggiunto considerevole, soprattutto considerando le funzionalità e la compattezza dell’asciugacapelli proposto, che si presta perfettamente a essere portato in viaggio o in palestra.

È importante ricordare che la promozione è limitata ai giorni 5 e 6 settembre 2025 e disponibile esclusivamente presso i punti vendita Eurospin aderenti all’iniziativa. Il ritiro immediato del premio al momento della spesa è obbligatorio per poter usufruire dell’offerta. Questa operazione conferma la strategia di Eurospin di ampliare non solo l’offerta alimentare ma anche quella dedicata alla casa e agli elettrodomestici, proponendo vantaggi concreti e prodotti di qualità a prezzi molto competitivi.