Molti proprietari di animali da compagnia si trovano a fronteggiare costi elevati per alimenti speciali prescritti dal veterinario a causa di intolleranze alimentari, allergie o altre patologie. Tuttavia, la domanda che molti si pongono è se queste spese possano essere detraibili nelle dichiarazioni fiscali come spese veterinarie. Proviamo dunque a orientarci nel mare magnum del Fisco italiano, dove è difficile capire effettivamente cosa si possa detrarre e cosa no. Anche con riferimento ai nostri amici a quattro zampe.

Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), è possibile detrarre le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali da compagnia. Tuttavia, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2023, le detrazioni sono soggette a limiti precisi.

Le detrazioni per le spese veterinarie

La detrazione è pari al 19% dell’imposta lorda. Limite massimo di spesa per la detrazione: 550 euro all’anno. Franchigia di 129,11 euro: significa che l’importo detraibile è calcolato solo sulle spese superiori a tale cifra. Le spese veterinarie detraibili includono prestazioni professionali del veterinario, medicinali prescritti dal veterinario, analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

L’importante quesito riguarda la detrazione del cibo speciale per animali, che spesso viene prescritto per intolleranze alimentari o altre esigenze di salute dell’animale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se il cibo speciale per animali è prescritto dal veterinario, non rientra tra le spese detraibili. Questo perché, pur essendo una necessità legata alla salute dell’animale, il cibo per animali è considerato un prodotto appartenente all’area alimentare, e quindi non può essere detratto come una spesa veterinaria.

Inoltre, gli integratori alimentari, che colmano carenze di nutrienti, vitamine o proteine, sono anch’essi esclusi dalle detrazioni fiscali. Per poter beneficiare della detrazione fiscale sulle spese veterinarie, è necessario che il pagamento delle spese avvenga tramite strumenti tracciabili, quindi pagamenti con bonifici o con carta di credito. Assolutamente no contanti.

A partire dal 2024, ci sarà un taglio di 260 euro per le detrazioni fiscali relative alle spese sanitarie, che influenzerà anche le spese veterinarie per i redditi superiori a 50.000 euro. Tuttavia, questa misura non colpirà le spese veterinarie che, insieme alle spese sanitarie, sono considerate un’eccezione.

Dunque, il cibo speciale per animali prescritto dal veterinario non può essere detratto come spesa veterinaria, poiché è considerato un prodotto alimentare. Le spese veterinarie detraibili sono limitate a prestazioni professionali, medicinali e analisi, mentre alimenti e integratori non rientrano nella detrazione.