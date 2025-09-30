Sono tante le donne del mondo dello spettacolo per le quali il tempo sembra essersi fermato. Alessia Marcuzzi, a 52 anni sembra una trentenne così come Sabrina Ferilli che, a 61 anni, è sempre una delle donne italiane più belle di sempre. Allo stesso modo, le ragazze che vedete nella foto, sono non solo due star indiscusse del mondo dello spettacolo ma due bellezze assolutamente mozzafiato.

La ragazza con la camicia e il cappello, oggi, ha 72 anni mentre la ragazza mora di anni ne ha 75 ed è ancora amatissima non solo dalla sua generazione, ma anche da quelle più giovani. Entrambe sono riuscite a costruire una carriera importante e nella vita hanno dovuto affrontare dei dolori grandissimi.

Chi sono le belle della tv che oggi hanno 75 e 72 anni

Guardando attentamente i lineamenti delle ragazze protagoniste della foto è facile capire di chi stiamo parlando. Loro, infatti, sono Dalila Di Lazzaro e Loredana Bertè che, nella vita, hanno avuto un grandissimo successo, ma anche tanti momenti difficili legati alla vita privata. Dalila Di Lazzaro è una delle attrici più apprezzate che ha debuttato al cinema nel 1972 con il western all’italiana Si può fare… amigo.

Nel corso della carriera, ha lavorato con registi importanti come Sergio Corbucci e Steno, Luigi Comencini, Enzo Decaro, Alberto Sordi e Dario Argento. Negli anni Duemila si è reinventata come scrittrice, pubblicando il suo primo libro-autobiografia dal titolo Il mio cielo a cui sono seguiti altri lavori.

La vita privata di Dalila Di Lazzaro è stata davvero difficile, a partire dall’infanzia, a causa di abusi e molestie. All’età di 16 anni decide di scappare con il suo compagno e all’età di 16 anni rimane incinta di suo figlio Christian, nato il 5 aprile 1969. L’unico figlio dell’attrice, poi, muore tragicamente nel 1991 – a soli 22 anni – in un incidente stradale.

Loredana Bertè, è ancora oggi, la regina del rock italiano. La sua carriera musicale è ricchissima di successi intramontabili come Sei bellissima, Non sono una signora, Il mare d’inverno e tanti altri. Innovativa, creativa, schietta e diretta, Loredana Bertè si è saputa reinventare anche come personaggio televisivo e con il suo ruolo di giudice di The Voice ha conquistato ancora di più il cuore del pubblico.

Loredana Bertè non ha avuto figli e il suo dolore più grande è quello legato alla scomparsa della sorella Mia Martini, venuta a mancare il 12 maggio 1995 e che la Bertè ricorda ogni volta che ne ha l’occasione.

Dalla prima foto in cui erano due ragazze spensierate con tanti sogni da ricordare, sono trascorsi davvero tanti anni ma oggi, nonostante i dolori affrontati e il tempo trascorso, la Bertè e la Di Lazzaro sono assolutamente bellissime.