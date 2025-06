Il codice stradale italiano diventa ogni giorno più complicato, con nuove riforme e leggi che spuntano ormai come funghi, confondendo sia automobilisti che legislatori. Sembra ormai che esista una sanzione per qualsiasi comportamento fuori da certi schemi, che magari all’automobilista medio non sembra comportare rischi di sorta.

Infatti, certi comportamenti dietro il volante, anche se fatti con leggerezza e magari in buona fede, comportano seri rischi per la sicurezza degli automobilisti. Per questo alcune norme del sistema stradale coprono appositamente alcune aree grigie, proprio per tenere al sicuro tutti coloro che transitano sulle strade.

Una multa salatissima se li porti con te

Chiunque abbia mai fatto un trasloco sa cosa vuol dire dover girare con la macchina piena di mobili e cianfrusaglie varie. Allo stesso modo, chi ha girato con la macchina piena di mobili e cianfrusaglie varie sa quanto sia pericoloso trovarsi a dover frenare all’improvviso.

Proprio per questo motivo, il Codice della strada impone dei limiti molto precisi sul carico trasportabile all’interno di un automobile. Sancisce anche le sanzioni pecuniarie e così caricare il mobile in auto e portarselo a casa può finire col costare fino a 344 euro di multa.

In particolare è l’articolo 164 che stabilisce i limiti, imponendo che il carico non debba cadere, ostruire la visuale del guidatore o nascondere luci o targa. Deve inoltre rientrare nei limiti di sagoma, cioè non può superare determinate misure in larghezza, altezza e lunghezza, in base al veicolo utilizzato.

Il carico non può sporgere davanti, può farlo dietro solo se è un pezzo unico e indivisibile e solo entro il 30% della lunghezza totale del veicolo. Lateralmente, la sporgenza deve essere contenuta, iniziando a contare partendo dal limite delle luci, per una lunghezza massima di 30cm.

Ovviamente, niente può toccare o strisciare a terra e tutto dev’essere fissato in modo sicuro, usando gli appositi accessori e le necessarie protezioni. Allo stesso modo, la norma del codice stradale sancisce quali sono le multe e le sanzioni imposte a chi contravviene a queste limitazioni.

Chi viola queste regole rischia sanzioni importanti, una multa da 87 a 344 euro e 3 punti in meno sulla patente. Se si superano anche i limiti di sagoma del veicolo, previsti dall’articolo 61, la multa può salire da 421 fino a 1.691 euro.

Ecco perché trasportare certi mobili in auto è semplicemente vietato, soprattutto in auto compatte con lunghezze inferiori ai 3 metri, poco compatibili con eventuali traslochi. Basti pensare che molti armadi, una volta montati superano i 2,30 metri di altezza, assieme a letti, divani, tende, strutture da gazebo.